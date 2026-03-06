The White Lotus: Vincent Cassel für Staffel vier bestätigt

Zahlreiche neue Schauspieler der vierten Staffel von "The White Lotus" sind bereits bekannt. Jetzt stoßen drei weitere Darsteller zum Cast hinzu, darunter Vincent Cassel.

Der "The White Lotus"-Cast der vierten Staffel wächst weiter: Zu den frisch bestätigten Neuzugängen zählt Vincent Cassel (59). Daneben sind die Nachwuchsstars Corentin Fila (37) und Nadia Tereszkiewicz (29) erstmals dabei, wie der offizielle Serienaccount auf Instagram mitteilte. Welche Rollen die drei französischen Darsteller übernehmen werden, ist bislang nicht bekannt.

Cassel machte sich mit französischen Filmen wie "Hass" oder "Irreversibel" einen Namen. Tragende Rollen übernahm er auch in englischsprachigen Produktionen, darunter in "Black Swan" und "Ocean's 12". Fila feierte sein Leinwanddebüt 2016 im Drama "Mit Siebzehn". Seitdem spielte er in eher unbekannteren Filmen und Serien mit. Tereszkiewicz übernahm ihre bekannteste Rolle in "Forever Young", für die sie mit drei französischen Filmpreisen geehrt wurde.

Auch diese Schauspieler sind Teil von Staffel vier

Zuvor wurden bereits Helena Bonham Carter, Sandra Bernhard, Steve Coogan, Chris Messina und Marissa Long als neue Schauspieler der HBO-Serie vorgestellt. Auch Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Alexander Ludwig und AJ Michalka feiern ihr "The White Lotus"-Debüt. Weitere Schauspieler sollen noch verkündet werden. Ob Darsteller aus den vorherigen Staffeln zurückkehren, ist noch unklar. Wie üblich wechselt mit jeder Staffel der Cast. Nur Greg Hunt war in allen Seasons zu sehen.

Auch die Location ändert sich jetzt erneut: Nach Staffeln auf Hawaii, auf Sizilien und in Thailand geht es nach Frankreich. Als Schauplätze sollen unter anderem Paris, das Filmfestival von Cannes und das Luxushotel Château de La Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur dienen.

Ein Startdatum der vierten Staffel steht noch nicht fest. Branchenexperten rechnen allerdings erst frühestens ab Mai 2027 mit der Ausstrahlung.