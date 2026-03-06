The White Lotus: Vincent Cassel für Staffel vier bestätigt

Zahlreiche neue Schauspieler der vierten Staffel von "The White Lotus" sind bereits bekannt. Jetzt stoßen drei weitere Darsteller zum Cast hinzu, darunter Vincent Cassel.
Der "The White Lotus"-Cast der vierten Staffel wächst weiter: Zu den frisch bestätigten Neuzugängen zählt Vincent Cassel (59). Daneben sind die Nachwuchsstars Corentin Fila (37) und Nadia Tereszkiewicz (29) erstmals dabei, wie der offizielle Serienaccount auf Instagram mitteilte. Welche Rollen die drei französischen Darsteller übernehmen werden, ist bislang nicht bekannt.