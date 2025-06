In einem Vater-Sohn-Interview spricht Arnold Schwarzenegger über den Moment, als er seinen Sohn, "The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger, textilfrei im Fernseher gesehen hat.

Mit seinem Sohn Patrick Schwarzenegger (31) spricht der "Terminator" über Erfolg und Nacktszenen. Arnold Schwarzenegger (77) enthüllt seine Gedanken dazu, dass sein Sohn für die Streaming-Erfolgsserie "The White Lotus" die Hüllen fallen ließ.

"Deine Schauspielerei hat mich zu Tode überrascht. Ich habe dich nicht erkannt. Ich war hin und weg", erzählt Arnold Schwarzenegger in einem Vater-Sohn-Gespräch für das Branchenmagazin "Variety". Jetzt kämen alle im Fitnessstudio auf ihn zu und sagten: "Dein Sohn ist fantastisch." Andere dagegen hätten dessen Rolle gehasst. "Die größte Lernerfahrung ist, wie sehr die Leute dich mit deinem Charakter in Verbindung bringen. Ich weiß nicht, wie oft dir das im Laufe deiner Karriere passiert ist - vielleicht mit 'Terminator'", entgegnet Patrick Schwarzenegger.

Lesen Sie auch

Doch weniger über den Charakter in der Serie als viel mehr um seinen echten Background machte man sich beim Casting offenbar Sorgen. "Früher in meiner Karriere habe ich mich gefragt, ob es sinnvoll ist, unter einem Alias aufzutreten? Es dauerte eine Weile, bis ich an einen Punkt kam, an dem ich mir weniger Sorgen darüber machte, in deinem Schatten zu leben, als es so machen zu wollen, wie ich es für richtig hielt", erzählt der Junior.

"Es war ein Schock für mich"

Als das Duo über Arnolds Durchbruch in Hollywood spricht, erzählt Arnold, dass "Terminator" der erste Film gewesen sei, in dem es nicht um seine Muskeln ging. "Nur die Eröffnungsszene war nackt", lacht der ehemalige Gouverneur von Kalifornien. Und auch sein Sohn hat sich schon vor der Kamera ausgezogen.

"Ich konnte es nicht glauben", erzählt Papa Arnold. "Ich schaue mir deine Serie an, und ich beobachte, wie dein Hintern da herausschaut. Und plötzlich sehe ich das Würstchen. Was passiert hier? Das ist verrückt", sagt der 77-Jährige über die Szene seines Sohnes. Er dürfe sich allerdings nicht beschweren, immerhin habe er dasselbe in "Conan" und "Terminator" gemacht, "aber es war ein Schock für mich, dass du so sehr in meine Fußstapfen getreten bist."

Keine Vetternwirtschaft?

Als Sohn eines bekannten Schauspielers hätte es Patrick Schwarzenegger leicht gehabt, an Rollen wie diese zu kommen, könnte man denken. Aber zur in Hollywood viel diskutierten Nepo-Baby-Debatte berichtigt Arnold Schwarzenegger: "Du hast mich nie gebeten, ein Studio oder einen Agenten anzurufen. Du hast mich nie um Rat gefragt, wenn es um die Schauspielerei geht." Er sei "sehr, sehr stolz" auf seinen Sohn.