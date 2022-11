The Weeknd in Deutschland

1 Singen für einen guten Zweck: Von jedem verkauften Ticket geht ein Euro an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP). Foto: imago images/UPI Photo/JOHN ANGELILLO

Im Sommer 2023 geht der kanadische Sänger The Weeknd auf Europa-Tour. Auch in vier deutschen Städten sind Auftritte des 32-Jährigen Künstlers geplant. Alle Details zu den Terminen und Tickets lesen Sie hier.















The Weeknd hat eine neue „After Hours Til Dawn“-Tour für 2023 in Großbritannien, Europa und Lateinamerika angekündigt.

Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Montag in Frankfurt mit.

Vorverkauf im Überblick

Von Juni bis zum 12. August wird der kanadische Sänger in verschiedenen europäischen Städten zu Gast sein. Tickets für die UK- und Europatournee gehen diesen Freitag, den 2. Dezember um 12 Uhr (Deutsche Zeit) in den Verkauf und können über den Anbieter Ticketmaster erworben werden. Ab Mittwoch den 30. November Fans können Fans ab 12 Uhr (Deutsche Zeit) über Ticketmaster auf Vorverkaufstickets zugreifen.

Ein gutes Los für Telekom-Kunden: 48 Stunden vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart ermöglicht der Telekom-Presale den Verkauf von Magenta Musik Prio Tickets. Die einzige Bedingung ist der Nachweis eines laufenden Festnetz- oder Mobilfunkvertrages der Deutschen Telekom.

Deutschland-Tour 2023 Termine

02. Juli 2023, Hamburg – Volksparkstadion

4. Juli 2023, Düsseldorf – Merkus Spiel-Arena

14. Juli 2023, Frankfurt – Deutsche Bank Park

4. August 2023, München – Olympiastadion

Im Anschluss an die europäischen Termine wird die Tournee an mehreren Orten in Lateinamerika stattfinden, unter anderem in Mexiko-Stadt und Rio de Janeiro, bevor sie am 15. Oktober in Santiago, Chile im Estadio Bicentenario de La Florida endet.