The-Wanted-Star gibt Update: Max George weiter in der Klinik: Sänger leidet an Herzrhythmusstörung

Max George wurde vor drei Tagen wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt wurde dem Mitglied der Band The Wanted eine erste Diagnose gestellt: Er leidet an schweren Herzrhythmusstörungen.

Max George (36) hat seinen Fans auf Instagram ein Update über seine Gesundheit gegeben. Der Musiker der britischen Band The Wanted wurde vor drei Tagen wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. "Leider hat sich meine Herzfrequenz seit fast einer Woche überhaupt nicht erhöht", teilte er am 16. Dezember auf seinem Account mit. Dazu postete der Musiker Bilder, die ihn im Krankenhaus an unzählige Kabel angeschlossen zeigen.

George habe nach CT-Scans und zahlreichen weiteren Tests - "etwas, das ich nicht wieder tun würde!" - eine erste Diagnose erhalten: Er leide an einem atrioventrikulären Block im Verhältnis 2:1. Bei dieser Herzrhythmusstörung ist die Impulsübertragung der Herzvorhöfe auf die Kammern unterbrochen.

Operation schneller als erwartet

Da sich seine Herzfrequenz nicht verbessere, werde Max George nun wahrscheinlich "viel schneller operiert werden, als die Ärzte zuerst dachten". Vielleicht könne er entgegen der Erwartungen die Weihnachtsfeiertage schon wieder zu Hause verbringen. Aktuell gebe es jedoch noch Schwierigkeiten bei der Suche nach der Ursache des Blocks. Erst wenn diese gefunden sei, könne entschieden werden, ob er sich einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator oder ein anderes Hilfsmittel einsetzen lassen müsse.

"Es ist immer noch eine ziemlich beängstigende Zeit und die letzten Nächte waren wirklich hart", schrieb George in einer Bildunterschrift weiter. Kraft gebe ihm aktuell die Unterstützung seiner Liebsten, aber auch seiner Fans. "Es hat mir einen dringend benötigten Schub gegeben und meine Familie wurde von Unterstützung überwältigt, was mir mehr bedeutet als alles andere", so der Musiker.

Max George ist Mitglied der britischen Boygroup The Wanted. Die Band feierte in den 2010er-Jahren große Erfolge mit Hits wie "All Time Low" und "Glad You Came". Seit 2014 legt sie eine Pause ein. 2022 starb mit Tom Parker (1988-2922) eines der fünf Bandmitglieder im Alter von nur 33 Jahren an einem Hirntumor.