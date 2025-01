The Walking Dead-Star: Brände in L.A.: Tom Payne denkt über Umzug nach Deutschland nach

Schauspieler Tom Payne lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in den Hollywood Hills. Wegen der anhaltenden Feuergefahr zieht der "The Walking Dead"-Star jetzt in Erwägung, nach Deutschland auszuwandern - genauer gesagt nach Berlin, wie er im Interview verraten hat.

Wird Tom Payne (41) die USA bald hinter sich lassen? Der Schauspieler denkt über einen Umzug nach Deutschland nach, wie er der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten hat. Wegen der anhaltenden Feuer rund um seinen Wohnort in den Hollywood Hills sei ihm das Leben in Los Angeles mittlerweile zu gefährlich.

"Das war schrecklich. Wir leben in den Hills und machen uns Sorgen. Die beiden größten Brände waren weit genug von uns entfernt, um unser Haus nicht niederzubrennen. Aber die Luftqualität ist sehr, sehr schlecht", berichtete der "The Walking Dead"-Star am Rande des Filmballs in München über die seit Anfang Januar wütenden Feuer in Kalifornien.

Besonders um seine Zwillingstöchter, die erst im April 2024 zur Welt gekommen sind, mache er sich wegen der spürbaren Luftverschmutzung Sorgen. "Die winzig kleinen Partikel von allem, was verbrannt wurde - all die Chemikalien und schlechten Materialien - sie werden einfach in die Luft geweht. Also sind wir für eine Woche in die Berge geflüchtet", führte der Schauspieler aus.

Umzug nach Berlin möglich

Die Feuer haben Payne und seine Frau, das schwedische Model Jennifer Åkerman (34), zum Grübeln gebracht, wo die Familie in Zukunft leben wolle. Die Brandgefahr in den Hollywood Hills sei allgegenwärtig und das Leben in den USA aktuell allgemein schwierig, so der 41-Jährige weiter: "Es ist anders als das Land, in das wir uns verliebt haben und in das wir umziehen wollten. Das müssen wir akzeptieren." Deshalb stehe für sie ein Umzug nach Deutschland, genauer gesagt nach Berlin, im Raum.

"Für uns würde es Sinn ergeben, dort zu wohnen, weil es dort kostenlose Kinderbetreuung gibt. Und es ist einfach ein bisschen gemischter und kosmopolitischer als beispielsweise München. Meiner Frau und mir gefällt es eigentlich sehr, wie gemischt Los Angeles ist. London wäre auch noch eine Option, aber dort ist es so teuer. Berlin ist ein bisschen erschwinglicher," erläuterte Payne seine Überlegungen.

Beziehungen zur deutschen Filmbranche stärken

Außerdem könnte die Auswanderung nach Berlin auch förderlich für seine Schauspielkarriere sein. Ende des Jahres kommt der Film "Der Medicus 2" in die Kinos - eine deutsche Produktion in englischer Originalsprache mit Tom Payne in der titelgebenden Rolle. Im ersten Teil hatte er 2013 seine erste Hauptrolle ergattert und damit internationale Erfolge gefeiert.

Er wolle seine Beziehungen zur deutschen Filmbranche noch weiter ausbauen, sagte Payne, und nehme die Feuer zum Anlass, mehr Zeit in Deutschland zu verbringen. Ein endgültiger Entschluss über den zukünftigen Wohnort seiner Familie sei aber noch nicht getroffen: "Letztendlich werden wir tun, was das Beste für unsere Kinder ist."

Tom Payne wurde im englischen Essex geboren, hat inzwischen aber auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Seit 2020 ist er mit Jennifer Åkerman verheiratet. Das Paar hat neben seinen Zwillingen noch einen 2022 geborenen Sohn.