(wue/spot) , 09.02.2019 - 14:40 Uhr , aktualisiert am 09.02.2019 - 14:40 Uhr

Abschied von Michonne in Staffel zehn

The Walking Dead

1 Danai Gurira, hier bei der Premiere der neunten Staffel von "The Walking Dead", spielt die Michonne Foto: Tinseltown / Shutterstock.com

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass es eine zehnte Staffel von "The Walking Dead" geben wird. Leider müssen Fans sich von Michonne verabschieden.

In den vergangenen Jahren hat sich Michonne, gespielt von Danai Gurira (40), zu einem absoluten Lieblingscharakter unter "The Walking Dead"-Fans gemausert. Schon bald heißt es jedoch Abschied nehmen von der taffen Überlebenskünstlerin.

Hier gibt es alle bisher auf Blu-ray und DVD erschienenen Staffeln von "The Walking Dead"

Nur noch wenige Episoden

Michonne, die bereits seit der dritten Staffel der Zombie-Serie dabei ist, wird in der für diesen Oktober angekündigten zehnten Season wohl das letzte Mal zu sehen sein. Anonyme Quellen sollen dem "The Hollywood Reporter" verraten haben, dass Gurira einen entsprechenden Vertrag unterschrieben habe. Demnach sei ihr Charakter Michonne nur noch "in einer Handvoll Episoden" der neuen Staffel dabei.

Das Branchenmagazin geht derzeit davon aus, dass Gurira stattdessen in den drei geplanten "The Walking Dead"-Fernsehfilmen auftauchen wird, in denen auch Rick Grimes (Andrew Lincoln, 45) zu sehen sein wird. Die Filme waren im vergangenen November angekündigt worden, Produktionsbeginn soll 2019 sein.