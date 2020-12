Gregor Hägele gibt Balkonkonzert in Stuttgart

„The Voice of Germany“-Teilnehmer

1 Der Stuttgarter Musiker Gregor Hägele hatte sich bei „The Voice of Germany“ im Jahr 2017 bis ins Halbfinale gesungen. Foto: Getty Images/Adam Berry

Unterhaltung während des Corona-Lockdowns: Popsänger Gregor Hägele hat für Anwohner im Stuttgarter Norden ein Balkonkonzert gegeben und dabei alte und neue Hits auf seiner Gitarre gespielt.

Stuttgart - Mit einem Balkonkonzert hat der Musiker Gregor Hägele am Montagabend die Bewohner des Europaviertels im Stuttgarter Norden überrascht. Mit seiner Gitarre spielte der ehemalige Teilnehmer der Talentshow „The Voice of Germany“ einige Coverversionen bekannter Popsongs, um die Anwohner während des Corona-Lockdowns zwischen den Jahren ein wenig zu unterhalten.

Der Musiker wählte mit einem Balkon eine simple Bühne. In eine dicke Winterjacke gehüllt, setzte sich der 20-Jährige für das Minikonzert mit seiner Gitarre auf einen Gartenstuhl, den Lautsprecher stellte er vor sich auf den Tisch. Mit einem „Hallöle“ begrüßte der gebürtige Stuttgarter die Nachbarn, die den Auftritt auf ihren Balkonen und im Innenhof verfolgten.

Das Minikonzert hat Hägele als Video mitgeschnitten und auf der Fotoplattform Instagram online gestellt:

Für die Nachbarn spielte Hägele einige alte Klassiker wie „Fast Car“ von Tracy Chapman und „Don’t Worry Be Happy“ von Bobby McFerrin. Aber auch aktuelle Hits wie „Happier“ von Ed Sheeran hatte Hägele im Repertoire. Mit einer Kurzversion von „Ich will nur“ vom Ludwigsburger Popsängers Philipp Poisel entschied er sich zudem für das Lied eines Künstlers aus der Region.

Gregor Hägele hatte im Jahr 2017 als Kandidat bei der Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen und sich damals Sängerin Yvonne Catterfeld als Coach ausgesucht. Der damals 17-Jährige sang sich bis ins Halbfinale, schied jedoch bei den Liveshows aus. Im vergangenen Jahr trat Hägele beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest an. Bei der TV-Sendung „Unser Lied für Israel“ setzten sich allerdings die beiden Sängerinnen Laurita und Carlotta mit dem Song „Sister“ durch.