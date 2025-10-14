Endlich steht der Sendetermin für ihren Auftritt fest: Die Fellbacherin Cara Kienzle ist bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ dabei.
Am Freitag ist es so weit: Dann tritt Cara Kienzle aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in der achten Folge der Jubiläumsstaffel von „The Voice of Germany“ (TVOG) auf. Ab 20.15 Uhr ist am 17. Oktober ihr Auftritt bei den Blind Auditions in Sat.1 und auf der Streamingplattform Joyn zu sehen. „Ich bin unglaublich nervös und total gespannt, wie das Ganze im Fernsehen rüberkommt. Gleichzeitig freue ich mich aber riesig, dass es endlich so weit ist und das lange Warten ein Ende hat“, so die 24-Jährige.