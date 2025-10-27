Cara Kienzle aus Fellbach muss bei ihrem ersten Battle gleich gegen zwei Musiker antreten – als die Entscheidung von Rea Garvey fällt, fließen Freudentränen.

Für Cara Kienzle aus Fellbach geht die Reise bei „The Voice of Germany“ weiter. Die 24-Jährige hat bei der am Freitag ausgestrahlten Folge ihr erstes Battle gewonnen und sich gegen ihre beiden Mitstreiter Alicia und David durchgesetzt. „Ich gehe mit Cara“, verkündete Coach Rea Garvey am Sonntagabend und schickte die junge Frau in die nächste Runde.

Die Besonderheit bei ihrem Auftritt: Sie trat nicht gegen einen einzelnen Musiker an, sondern gegen ein Duo. „Ich dachte, das wird richtig schwierig, wenn die gut funktionieren“, erinnert sich Cara. Zumal sie vor „The Voice“ noch nie mit anderen Menschen zusammen gesungen habe.

Rea Garvey für Cara Kienzle

Cara musste gegen ein Duo antreten. Foto: Joyn

Doch die beiden Konkurrenten Alicia und David hätten sich als angenehme Partner erwiesen: „Sie waren superlieb, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Wir wollten einfach einen richtig guten Auftritt zusammen machen, damit Rea es richtig schwer hat, sich zu entscheiden.“

Die Zusammenarbeit war harmonisch: „David ist ja Musiklehrer, er hat mich richtig gut an der Hand genommen und gezeigt, wie man Harmonien singt.“ Gemeinsam feilten die drei an ihrer Performance, ohne sich gegenseitig auszustechen. „Wir haben uns immer zu dritt hingesetzt und alles zusammen gemacht“, so Cara.

„Märchenwald“, das Lied, das sie zusammen auf die Bühne brachten, kannte die Fellbacherin zuvor nur aus kurzen Tiktok-Ausschnitten. „Es ist sehr monoton, ich dachte erst, es wird schwer, dabei etwas von sich zu zeigen“, sagt Cara. Doch durch die dreistimmigen Harmonien und einen kleinen Rap-Part habe ihr die Interpretation am Ende sogar besser gefallen als das Original.

Ein emotionaler Moment

Die Entscheidung fällt – für Cara. Foto: Joyn

Auch die Jury zeigte sich beeindruckt von der Leistung des Trios. Shirin David lobte vor allem Cara und Alicia, während Michi Beck die Rolle von David hervorhob. Rea Garvey betonte die Magie, die die drei gemeinsam auf die Bühne brachten – auch wenn sie alle noch nicht hundertprozentig angekommen seien. Am Ende entschied er sich für Cara: „Besonders seid ihr alle drei – ihr habt das Lied zu dritt magisch gemacht.“

Für die Fellbacherin war seine Entscheidung ein emotionaler Moment. Tränen schossen ihr in die Augen, als sie unter dem Jubel des Publikums ihre Battle-Partner umarmte. „Ich liebe euch alle, ihr habt mir meine Arbeit leicht gemacht“, sagte Garvey. Wie es für Cara Kienzle bei „The Voice of Germany“ weitergeht, ist noch geheim. Die nächsten Battles stehen jedoch bereits vor der Tür – Cara aus Fellbach ist vermutlich am 14. November wieder im Fernsehen zu sehen.