The Voice of Germany 2026: Diese Coaches sind in Staffel 16 dabei

Ausgestrahlt wird die Show auf ProSieben und Sat.1, die sich in der Regel mit den Folgen abwechseln. Außerdem kann die Castingshow im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Verpasste Folgen sind ebenfalls auf der Plattform abrufbar.

Bei „The Voice of Germany“ steht die Stimme im Mittelpunkt. Zu Beginn treten die Kandidaten in den sogenannten Blind Auditions auf, bei denen die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen und nur zuhören. Gefällt ihnen eine Stimme, drücken sie den Buzzer und drehen sich um. Drehen sich mehrere Coaches, darf der Kandidat selbst entscheiden, in welches Team er möchte. In den anschließenden Battles treten jeweils zwei Talente aus einem Team gemeinsam auf, wobei der Coach bestimmt, wer weiterkommt. Danach folgen die Sing-Offs, in denen die verbliebenen Kandidaten eines Teams erneut gegeneinander antreten und sich für die nächste Runde qualifizieren müssen. In den Liveshows entscheidet schließlich nicht mehr nur der Coach, sondern auch das Publikum per Voting, wer im Wettbewerb bleibt. Im Finale stehen die besten Talente auf der Bühne – und am Ende wählen die Zuschauer den Gewinner der Staffel.