The Voice of Germany 2026: Diese Coaches sind in Staffel 16 dabei
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Nico Santos ist auch 2026 als Coach wieder dabei. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

2016 kehrt „The Voice of Germany“ mit der 16. Staffel zurück! Nun sind auch die Coaches bekanntgegeben worden. Diese Promis sind dabei.

The Voice of Germany“ geht 2026 in die nächste Runde. Welche Coaches sind dabe? Und wann startet die neue Staffel? Wir haben die bisherigen Informationen zusammengefasst.

"The Voice of Germany" 2026: Diese Coaches sind dabei

Überraschung: In diesem Jahr gibt es keine Änderungen im Vergleich zur 15. Staffel. Das bedeutet, dass Singer-Songwriter Nico Santos, Sängerin Shirin David, Ex-Reamonn-Frontmann Rea Garvey sowie die beiden „Fantastischen Vier“-Rapper Michi und Smudo wieder auf den Buzzer drücken.

 

Wann wird die 16. Staffel ausgestrahlt?

Ein konkretes Startdatum wurde bislang nicht bekanntgegeben. Fest steht nur, dass die neue Staffel im Herbst ausgestrahlt werden soll. Zum Vergleich: Die 15. Staffel lief von Ende September bis Mitte Dezember 2025.

Wo läuft "The Voice of Germany" 2026?

Ausgestrahlt wird die Show auf ProSieben und Sat.1, die sich in der Regel mit den Folgen abwechseln. Außerdem kann die Castingshow im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Verpasste Folgen sind ebenfalls auf der Plattform abrufbar.

So funktioniert "The Voice of Germany"

Bei „The Voice of Germany“ steht die Stimme im Mittelpunkt. Zu Beginn treten die Kandidaten in den sogenannten Blind Auditions auf, bei denen die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen und nur zuhören. Gefällt ihnen eine Stimme, drücken sie den Buzzer und drehen sich um. Drehen sich mehrere Coaches, darf der Kandidat selbst entscheiden, in welches Team er möchte. In den anschließenden Battles treten jeweils zwei Talente aus einem Team gemeinsam auf, wobei der Coach bestimmt, wer weiterkommt. Danach folgen die Sing-Offs, in denen die verbliebenen Kandidaten eines Teams erneut gegeneinander antreten und sich für die nächste Runde qualifizieren müssen. In den Liveshows entscheidet schließlich nicht mehr nur der Coach, sondern auch das Publikum per Voting, wer im Wettbewerb bleibt. Im Finale stehen die besten Talente auf der Bühne – und am Ende wählen die Zuschauer den Gewinner der Staffel.

 

 