The Voice of Germany 2026: Diese Coaches sind in Staffel 16 dabei

2016 kehrt „The Voice of Germany“ mit der 16. Staffel zurück! Nun sind auch die Coaches bekanntgegeben worden. Diese Promis sind dabei.
„The Voice of Germany“ geht 2026 in die nächste Runde. Welche Coaches sind dabe? Und wann startet die neue Staffel? Wir haben die bisherigen Informationen zusammengefasst.
"The Voice of Germany" 2026: Diese Coaches sind dabei
Überraschung: In diesem Jahr gibt es keine Änderungen im Vergleich zur 15. Staffel. Das bedeutet, dass Singer-Songwriter Nico Santos, Sängerin Shirin David, Ex-Reamonn-Frontmann Rea Garvey sowie die beiden „Fantastischen Vier“-Rapper Michi und Smudo wieder auf den Buzzer drücken.