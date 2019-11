"The Voice of Germany"

Claudia Emmanuela Santoso jubelt über ihren Sieg bei "The Voice of Germany". Mit ihr darf sich Alice Merton freuen, der erste weibliche Sieger-Coach bei "TVOG".

Claudia Emmanuela Santoso (19, "Goodbye") hat die Castingshow "The Voice of Germany" von ProSieben und Sat.1 gewonnen. Die Sängerin aus dem Team von Coach Alice Merton (26) gehörte früh zu den Favoriten, im Finale setzte sie sich nun gegen ihre Kontrahenten Fidi Steinbeck (35), Freschta Akbarzada (23), Erwin Kintop (23) und Lucas Rieger (19) durch.

Den Song "Goodbye" der "The Voice Of Germany"-Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso gibt es hier

Claudia erhielt für alle drei Auftritte Standing Ovations. Die Zuschauer wählten die 19-Jährige am Ende mit 46,39 Prozent der Stimmen zu "The Voice of Germany". Die Künstlerin war bereits mit vier Jahren von ihrer Mutter an einer indonesischen Musikschule angemeldet worden. 2018 zog sie nach Deutschland, um hier Musikwissenschaft zu studieren.

Alice Merton freute sich zudem darüber, der erste weibliche Sieger-Coach bei "TVOG" zu sein. "Es wurde auch Zeit", so Merton nach dem Finale: "Vielen Dank, Claudia, dass du zu mir gekommen bist."