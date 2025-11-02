The Voice Kids: Thore Schölermann steigt nach zwölf Jahren aus

Der Moderator Thore Schölermann blickt einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Er wird künftig nicht mehr durch die Show "The Voice Kids" führen. Ein neues Format mit ihm ist aber bereits geplant.

Im vergangenen Jahr hat Thore Schölermann (41) sich schon von "taff" verabschiedet, jetzt folgt das Aus bei "The Voice Kids". Der Moderator hört nach rund zwölf Jahren mit dem Format auf, wie die "Bild"-Zeitung erfahren hat. Schölermann habe betont, dass es sich dabei nicht um eine Entscheidung gegen die Show handle, sondern für seine Familie und hin zu einem nächsten Lebensabschnitt.

Mehr Zeit mit den Kindern und neue Aufgaben Mit seiner Ehefrau Jana Schölermann (38) hat der Moderator zwei Kinder. "Jana und ich haben uns vor und hinter der Kamera bei 'Verbotene Liebe' kennengelernt. Später war dann zum Glück nichts mehr verboten. Auch nicht, immer neu aufs Leben zu schauen", wird er von der Zeitung zitiert. "Es verändern sich Sichtweisen und Prioritäten." Außerdem wolle er sich abseits der Medienwelt künftig unternehmerisch betätigen, sagt Schölermann.

Der regulären "The Voice"-Ausgabe mit Erwachsenen möchte er nicht den Rücken kehren. "Ich habe der Show viel zu verdanken, liebe das Format und hoffe, hier auch in Zukunft noch Talente im Scheinwerferlicht begleiten zu dürfen", erklärt er. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass er das neue ProSieben- und Joyn-Format "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" moderieren soll. Für ihn soll es bei den Kids laut des Berichts wohl keinen Ersatz geben. Seine Kollegin Melissa Khalaj (36) werde die kommende Staffel voraussichtlich alleine moderieren.

"Tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie"

Im Oktober 2024 hatte Schölermann sich nach nahezu 13 Jahren und rund 800 Sendungen vom Format "taff" verabschiedet. Ebenfalls der "Bild" sagte er damals kurz vor der letzten Sendung: "Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an." Auf dem Instagram-Account der Sendung verabschiedete sich das Team: "Danke, dass du unsere Sendung mit zu dem gemacht hast, was sie heute ist und sie mit deiner einzigartigen Art bereichert hast. Wir wünschen dir und deiner Family nur das Beste - wir werden dich vermissen, Thore!"