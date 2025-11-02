The Voice Kids: Thore Schölermann steigt nach zwölf Jahren aus

Der Moderator Thore Schölermann blickt einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Er wird künftig nicht mehr durch die Show "The Voice Kids" führen. Ein neues Format mit ihm ist aber bereits geplant.
Im vergangenen Jahr hat Thore Schölermann (41) sich schon von "taff" verabschiedet, jetzt folgt das Aus bei "The Voice Kids". Der Moderator hört nach rund zwölf Jahren mit dem Format auf, wie die "Bild"-Zeitung erfahren hat. Schölermann habe betont, dass es sich dabei nicht um eine Entscheidung gegen die Show handle, sondern für seine Familie und hin zu einem nächsten Lebensabschnitt.