Álvaro Soler wird im Halbfinale von "The Masked Singer" das Ratepanel unterstützen. Der Musiker war bereits mehrmals für die Promi-Maskenshow im Einsatz.

Álvaro Soler (34) ist zurück: Der Sänger wird in der fünften Folge von "The Masked Singer" zu sehen sein. Gemeinsam mit Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) wird er versuchen, die letzten Masken-Rätsel vor dem Finale zu lösen. Sein Gastauftritt am Samstag, 6. Dezember (20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist nicht sein erster Besuch in der Show.

Bereits 2021 nahm er auf einem Stuhl des Rateteams Platz. 2023 war er sogar für drei Folgen Teil des Panels. Die zwölfte Staffel von "The Masked Singer" läuft seit dem 8. November. Das Finale und damit die sechste Folge soll am 13. Dezember zur Primetime auf ProSieben und im Livestream auf Joyn laufen. Zu den Rategästen der Staffel zählten unter anderem Conchita Wurst (37), Sasha (53) oder The BossHoss.

Und welche Stars steckten unter den bisherigen enttarnten Kostümen? In Folge vier musste sich "Evil" Jared Hasselhoff (54) als Dude zu erkennen geben. Vor ihm verabschiedeten sich Natalia Wörner als Quietsch, Brigitte Nielsen als Kiss und Barbara Becker als Smiley. Rave-ioli, Muuhnika, Harry Otter, Eggi und der King sind noch im Rennen.

Comeback in Musikshow

Im kommenden Jahr kehrt Álvaro Soler noch zu einer weiteren ProSiebenSat.1-Sendung zurück: Nach einem Jahr Pause nimmt er erneut auf dem "The Voice Kids"-Stuhl Platz und will sich im fünften Anlauf den Sieg mit einem jungen Talent sichern. "Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions, auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig", erklärte der Sänger in einem Statement.

Er erwarte "die besten Kids-Talente Deutschlands und eventuell auch Europas" zu entdecken. "Meine anderen Coach-Kollegen sollten sich sehr gut vorbereiten. Denn in dieser Staffel bin ich der Coach mit der größten Erfahrung." Im Coach-Team von "The Voice Kids", das im Frühjahr 2026 in Sat.1 und kostenlos auf Joyn zu sehen sein wird, sind auch HE/RO, Leony und Michael Patrick Kelly.