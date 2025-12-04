Álvaro Soler wird im Halbfinale von "The Masked Singer" das Ratepanel unterstützen. Der Musiker war bereits mehrmals für die Promi-Maskenshow im Einsatz.
Álvaro Soler (34) ist zurück: Der Sänger wird in der fünften Folge von "The Masked Singer" zu sehen sein. Gemeinsam mit Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) wird er versuchen, die letzten Masken-Rätsel vor dem Finale zu lösen. Sein Gastauftritt am Samstag, 6. Dezember (20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn) ist nicht sein erster Besuch in der Show.