"The Voice Kids" startet bald in die 13. Staffel. Nun stehen die Coaches für die neue Ausgabe fest. Mit dabei sind Wiederholungstäter ebenso wie Neulinge.

In wenigen Tagen starten die Aufzeichnungen zur 13. Staffel von "The Voice Kids". Sat.1 hat an diesem Mittwoch (6. November) passend dazu die neuen Coaches bekannt gegeben. Sängerin und Chartstürmerin Ayliva (26) wird ebenso wie Sänger Clueso (44) auf dem roten Stuhl Platz nehmen.

Das sagen die Musikstars zu ihrem Job als Coach

"Als Künstlerin weiß ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnern und Musiker bedeutet", erklärt die "Wunder"-Interpretin Ayliva in einem Statement über die Musikshow. "Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen."

"In Staffel 10 von 'TVOG' durfte ich schon als Gast-Coach das Team von Steff und Yvonne supporten", blickt Clueso auf seine bisherige "The Voice"-Erfahrung zurück. "Jetzt bekomme ich meinen eigenen roten 'VoiceKids'-Stuhl und setze all meine musikalischen Skills ein, um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen!"

Die Coaching-Runde komplettieren werden Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (40), die zum dritten Mal bei "The Voice Kids" mit dabei ist, und Vorjahresgewinner-Coach Wincent Weiss (31), der zum fünften Mal die jungen Talente coachen wird. Stefanie Kloß kann es laut eigener Aussage kaum erwarten, wieder auf dem roten Stuhl zu sitzen, "für wunderbare junge Stimmen auf den Buzzer zu hauen und sie bei ihren ersten Schritten in der Musikwelt zu begleiten". Dies habe sie bereits bei Egon Werler, ihrem Talent aus der neunten Staffel, miterleben können. "Wir haben ihn nach seinem Sieg auf unsere Silbermond-Open-Air-Tour mitgenommen. Mittlerweile geht Egon mit seinen eigenen Songs auf Tour. Einfach krass!"



Wincent Weiss konnte in der vergangenen Staffel mit Talent Jakob gewinnen. "Schon am Finalabend habe ich gesagt, dass ich den Titel unbedingt als Coach verteidigen möchte", erklärt Weiss. Er freue sich ganz besonders auf die "The Voice Kids"-Coach-Neulinge Ayliva und Clueso . "Und dass Steff zurückkommt, ist für mich ein wunderbares Revival und wird im Coach-Fight bestimmt spannend!"

Lena Meyer-Landrut (33), Michi Beck (56) und Smudo (56) sowie Alvaro Soler (33) waren neben Weiss in der zwölften Staffel als Coaches mit dabei. Stefanie Kloß wirkte zuletzt 2021 in der neunten Staffel mit. Den "The Voice of Germany"-Ableger für junge Talente gibt es seit 2013.

Die Moderation von "The Voice Kids" übernehmen erneut Melissa Khalaj (35) und Thore Schölermann (40).