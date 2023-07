Der sensible Songwriter mit der Sauklaue

1 Jonathan „Jonnes“ Vennemann-Schmidt hat mit elf Jahren begonnen, Gitarre zu spielen. Seine Songs schreibt er selbst. Foto: Promo/Magdalena Kistner

Jonathan Vennemann-Schmidt kam auf ungewöhnlichem Weg zur Musik. Auch das Studienfach des 28-Jährigen ist alles andere als normal. Derzeit ist „Jonnes“ in der TV-Casting-Show „The Voice“ zu sehen und zu hören.









Ludwigsburg - Eigentlich hat Jonathan „Jonnes“ Vennemann-Schmidt oft genug in seinem Leben auf einer Bühne gestanden, das Lampenfieber ist irgendwann verflogen. Aber als sich der Wahl-Ludwigsburger auf der TV-Bühne der Castingshow „The Voice of Germany“ präsentieren sollte, war es auf einmal wieder da. Der Musiker spürte Druck, etwas was er schon lange nicht mehr gespürt hatte. Dementsprechend sei auch seine Leistung gewesen, sagt Jonnes, wie er sich als Künstler nennt, selbstkritisch.