1 Halle Berry bei der Premiere des neuen Netflix-Films "The Union" in Los Angeles. Foto: imago/Cover-Images / Jeffrey Mayer / imago/MediaPunch / Faye Sadou

Halle Berry hat bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles mal wieder ihr Gespür für Stil und Sinnlichkeit bewiesen: In einem schwarzen Naked Dress zog sie bei der Präsentation von "The Union" alle Blicke auf sich.











Schauspielerin Halle Berry (57) weiß, wie man bei einer Filmpremiere die Blicke auf sich zieht. In Los Angeles feierte sie am Montag (12. August) die Premiere ihrer neuen Action-Komödie "The Union" und sorgte dabei mit einem sinnlichen Auftritt für Aufsehen.