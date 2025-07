The Undertaker, Ric Flair und mehr: Zum Tod von Hulk Hogan: Was wurde aus den Kult-Wrestlern der 90er?

Mit dem Tod von Hulk Hogan (1953-2025) verliert die Popkultur eine echte Ikone. Für viele, die in den 90er-Jahren aufwuchsen, war der Wrestler weit mehr als nur ein US-Sportler - er war ein Held einer ganzen Generation. Damals hielt das Wrestling durch das aufstrebende Privatfernsehen Einzug in deutsche Wohnzimmer: schrill, laut, überdreht - und völlig anders als alles, was man bis dahin im TV gesehen hatte.

Hogan war in diesem Spektakel der größte Held, der gegen Bösewichte wie den Undertaker antrat - und das Gute verteidigte. Jetzt ist Hulk Hogan mit 71 Jahren verstorben. Doch was wurde eigentlich aus seinen damaligen Rivalen und Kollegen in den 90er-Jahren? Ein Blick auf die Karrieren von Million Dollar Man, Ric Flair, den Ultimate Warrior oder auch Bret "Hitman" Hart.

The Undertaker

Er trat stets auf wie aus einem Horrorfilm: still, groß, unheimlich. The Undertaker (60), mit bürgerlichem Namen Mark Calaway, beendete erst 2020 nach über 30 Jahren und zahlreichen Comebacks offiziell seine Karriere. Immer wieder gibt es bis heute Gerüchte, ob er sich nicht doch noch einmal in den Ring wagt. Aktuell ist The Undertaker als Trainer weiterhin bei der WWE aktiv, wo er sein eigenes Team hat. Berühmt wurde an seiner Seite auch sein ominöser Manager Paul Bearer (1954-2013, bürgerlich William A. Moody), der in jungen Jahren wirklich als Bestatter arbeitete. Bearer starb bereits vor mehr als zehn Jahren an einem Herzinfarkt.

"Stone Cold" Steve Austin

Einst schmiss er Bierdosen durch die Luft und verteilte Kinnhaken. Heute lebt Steve Austin (60) mehr oder weniger zurückgezogen auf seiner Ranch in Nevada, fährt Rennen mit Geländewagen und hat seine eigene Biermarke. Vor allem in den späten 90er-Jahren avancierte er zum Wrestling-Superstar und war insgesamt sechsmal amtierender Champion der WWE. Wie viele seiner Kollegen konnte er seinen Sport nur schwer loslassen. Nach einigen Gastauftritten und kleineren Comebacks trat er bislang 2022 ein letztes Mal in den Ring.

"Heartbreak Kid" Shawn Michaels

Früher nannte er sich den "Heartbreak Kid", heute trainiert Shawn Michaels (60) vor allem junge Wrestler hinter den Kulissen bei der WWE. 2018 versuchte er sich an einem Comeback, was jedoch katastrophal ablief und ihm viel Spott einbrachte. Im selben Jahr gab Michaels außerdem bekannt, offiziell als Autor und Produzent bei der WWE-Marke NXT zu arbeiten. Vor der Kamera sieht man Michaels nur noch ganz selten: Nach einem wilden Leben wurde er streng gläubig und lebt nun ruhig und zurückgezogen in Texas - ganz ohne seine berühmte Glitzerjacke.

Bret "Hitman" Hart

Technisch brillant, nie laut - so kannten Fans den ikonischen Bret "Hitman" Hart (68). Seine Karriere endete 2000 abrupt nach einem Tritt gegen den Kopf im Ring. Kurze Zeit später stürzte er beim Fahrradfahren und zog sich weitere schwere Kopfverletzungen zu, die sogar einen Schlaganfall nach sich zogen. 2016 gab Hart bekannt, an Prostatakrebs erkrankt gewesen zu sein, diesen aber überwunden zu haben. 2020 teilte er mit, dass bei ihm Hautkrebs diagnostiziert und entfernt wurde. Bis heute taucht Hart noch gelegentlich im Rahmen von großen Wrestling-Veranstaltungen auf, eigentlich betreibt er aber seit 2023 in Calgary/Kanada, seinem Heimatland, eine eigene Sportsbar.

"Macho Man" Randy Savage

Seine Stimme, seine Sonnenbrillen, seine Outfits - "Macho Man" Randy Savage (1952-2011) war absoluter Kult - und neben Hulk Hogan wahrscheinlich die schillerndste Persönlichkeit im Wrestling-Business der 90er-Jahre. Bereits 2011, etwas mehr als fünf Jahre nach seinem Rücktritt, erlitt er am Steuer seines Autos einen Herzinfarkt und starb im Alter von nur 58 Jahren. Der Tod von Randall Mario Poffo, so sein echter Name, löste große Trauer bei Fans, Wrestlern und Offiziellen weltweit aus. In die WWE-Ruhmeshalle wurde er vier Jahre nach seinem Tod aufgenommen. Bis heute gilt er als einer der größten Fanlieblinge der Wrestling-Geschichte

Ultimate Warrior

2014 tauchte der Warrior nach Jahren der Funkstille bei der Aufnahme in die WWE Hall of Fame erstmals wieder auf und James Brian Hellwig (1959-2014), so der Mensch hinter der Kunstfigur, hielt dabei eine emotionale Rede. Nur drei Tage später starb der anfangs noch Ultimate Warrior genannte Sportler mit nur 54 - plötzlich und unerwartet - an Herzversagen. Hellwig zog sich nach Dopingvorwürfen anders als die meisten seiner Kollegen bereits früh, im Jahr 1998, aus der Wrestling-Szene zurück und kehrte nur 2008 für ein kurzes Comeback noch einmal zurück. Nach seiner aktiven Zeit kehrte der frühere Bodybuilder der Öffentlichkeit den Rücken - und fiel nur ab und an mit fragwürdigen Äußerungen auf, in denen er unter anderem Homosexuelle heftig anging.

Yokozuna

Er trat als stark übergewichtiger Sumo-Wrestler auf, war aber in Wahrheit ein ruhiger Familienmensch - und übrigens auch kein Japaner, sondern ein Brite mit samoanischen Wurzeln. Schon 1998, nach nur sechs Jahren in der WWE, war für ihn die große, steile Karriere wieder vorbei. Anschließend tingelte er meist in seiner Heimat England durch kleinere Veranstaltungen. Yokozuna, eigentlich Rodney Agatupu Anoaʻi (1966-2000), soll zuletzt über 300 Kilogramm gewogen haben - und starb bereits im Alter von nur 34 Jahren an Kreislaufversagen infolge eines Lungenödems in Liverpool. Er bildete zu seiner aktiven Zeit den Gegenpool zu den gestählten Körpern seiner Gegner.

Ric Flair

Er war schon in den 1990ern eine lebende Legende: Ric Flair (76), bekannt für sein lautes "Woooo!", schillernde Roben und überzogene Auftritte. Mehrfach verabschiedet, kehrte er immer wieder in den Ring zurück. 2022 trat der 16-fache Weltmeister mit 73 Jahren ein letztes Mal an. Heute steht Richard Morgan Fliehr, so sein bürgerlicher Name, gelegentlich für die Konkurrenzliga AEW immer noch vor der Kamera (allerdings nicht mehr als aktiver Wrestler) und wirbt dort unter anderem für seinen eigenen Energy-Drink. Fliehr war viele Jahre lang schwer alkoholkrank, konnte die Sucht eigenen Angaben zufolge jedoch überwinden.

"The Million Dollar Man" Ted DiBiase

Sein breites, arrogantes Lachen war sein Markenzeichen - und Geld sein Stilmittel: Ted DiBiase (71) kaufte sich als "The Million Dollar Man" damals einfach alles im Ring. Schon Mitte der 90er-Jahre ließ er aber seine große Karriere ausklingen. Später fand er dann zum Christentum, gründete sogar eine christliche Wrestling-Liga und wurde obendrein Prediger. Heute ist sein Ruf in den USA aber schwer angekratzt. 2020 geriet er mit Teilen seiner Familie und anderen US-Promis in einen großen Finanzskandal um veruntreute Sozialgelder in Mississippi. Bis zuletzt beteuerte er jedoch immer wieder seine Unschuld. Er sei nur wegen seines Promi-Namens ins Visier von Bundesermittlern gekommen.

Eine Generation tritt ab

Die Wrestling-Stars der frühen 90er-Jahre prägten eine unglaublich populäre Ära, in der Unterhaltung und Überzeichnung eng beieinander lagen. Viele von ihnen sind inzwischen gestorben oder haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihre Geschichten spiegeln den Wandel einer Branche - und den Preis, den einige für Ruhm, Risiko und körperliche Belastung zahlten. Mit Hulk Hogan hat diese Generation jetzt ihr wohl bekanntesten Gesicht für immer verloren.