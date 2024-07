Sat.1 hat das Startdatum für "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" bekannt gegeben. Die neue Musik-Show mit Matthias Opdenhövel startet Mitte August.

Das Ausstrahlungsdatum der neuen Sat.1-Show "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" mit Moderator Matthias Opdenhövel (53) steht fest. Ab dem 16. August suchen Sängerin Yvonne Catterfeld (44), ESC-Ikone Conchita Wurst (35) und Panikorchester-Legende Bertram Engel (66) nach der besten Coverband in Deutschland.

Drei Promi-Juroren, fünf Folgen, immer freitags

Sat.1 präsentiert die insgesamt fünf Folgen jeweils freitags um 20:15 Uhr. Auf Joyn ist "The Tribute" bereits ab dem 9. August abrufbar. Die dreiköpfige Jury wird dann Stimme, Sound und Performance von zwölf Musikgruppen bewerten. Für Catterfeld sei "The Tribute" eine "neue, frische, energetische Musikshow, die unsere alten Zeiten wieder aufleben lässt". Conchita Wurst kündigt zudem an: "Freut euch auf Hits, Hits und Hits, die generationenumspannend Menschen zusammenbringen."

Lesen Sie auch

Das sind die zwölf Coverbands

Mit dabei sind etwa Coverbands von den Beatles, den Fantastischen Vier, von Amy Winehouse, Roxette, Robbie Williams, Peter Maffay, Sting, Hot Chocolate, Rod Stewart, Udo Lindenberg, Maroon 5 und Bon Jovi. Auf die Gewinnerband wartet ein besonderer Preis: ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauenden im RuhrCongress in Bochum.

Matthias Opdenhövel, der bei "The Masked Singer" und "Hast Du Töne?" schon Musikshow-Luft schnuppern durfte, moderiert die Sendung, die ursprünglich aus den Niederlanden stammt und seit 2022 jährlich im Januar und Februar bei SBS6 ausgestrahlt wird.

Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert die Show nun auch für den Sender Sat.1.