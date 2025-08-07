The Thursday Murder Club-Trailer: Altstars ermitteln in Krimikomödie

Helen Mirren und Pierce Brosnan gehen schon bald bei Netflix auf Verbrecherjagd. Ein neuer Trailer zeigt sie neben weiteren Stars als rüstige Ermittler in "The Thursday Murder Club".

Im idyllischen England kann das Leben so schön ruhig sein. Zu ruhig offenbar für einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims, die sich mit dem "Donnerstagsmordclub" vergessenen Verbrechen widmen. Doch dann ist da plötzlich dieser Mord... Elizabeth, Ron, Ibrahim und Joyce machen sich in der bald erscheinenden Krimikomödie "The Thursday Murder Club" an den Fall.

"Es gab einen Mord! Einen richtigen Mord!"

Dass der kommende Film wohl mit allerhand skurrilen Situationen und Dialogen auftrumpfen möchte, deutet ein neuer Trailer an. So freut man sich in dem Clip etwa: "Es gab einen Mord! Einen richtigen Mord! [...] Jetzt haben wir einen echten Fall zu lösen. Ist das nicht wundervoll? Gott habe ihn selig, ruhe in Frieden und alles..."

Die Krimikomödie basiert auf dem gleichnamigen Roman "The Thursday Murder Club" des britischen Moderatoren und Schriftstellers Richard Osman (54), der in Deutschland unter dem Titel "Der Donnerstagsmordclub" veröffentlicht wurde. Ein hochkarätiger Cast haucht den Figuren Leben ein. Mit dabei sind Hollywood-Größen wie Helen Mirren (80), Ex-Bond Pierce Brosnan (72) und Ben Kingsley (81). Ebenfalls zu sehen sind unter anderem Celia Imrie (73), Naomi Ackie (33), Tom Ellis (46) und "Doctor Who"-Star David Tennant (54).

Sie selbst gehöre zu den begeisterten Leserinnen und Lesern des Buches, erzählt Mirren, die die Elizabeth spielt, dem Streamingdienst. Sie habe den Roman "einfach nicht aus der Hand legen" können und sei "wie verzaubert" gewesen. Ihre Freundinnen hätten ihr gesagt: "Wenn das je verfilmt wird, musst du die Rolle der Elizabeth spielen." Netflix veröffentlicht "The Thursday Murder Club" am 28. August.