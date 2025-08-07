The Thursday Murder Club-Trailer: Altstars ermitteln in Krimikomödie

Helen Mirren und Pierce Brosnan gehen schon bald bei Netflix auf Verbrecherjagd. Ein neuer Trailer zeigt sie neben weiteren Stars als rüstige Ermittler in "The Thursday Murder Club".
Im idyllischen England kann das Leben so schön ruhig sein. Zu ruhig offenbar für einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims, die sich mit dem "Donnerstagsmordclub" vergessenen Verbrechen widmen. Doch dann ist da plötzlich dieser Mord... Elizabeth, Ron, Ibrahim und Joyce machen sich in der bald erscheinenden Krimikomödie "The Thursday Murder Club" an den Fall.