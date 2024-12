1 Gastjurorin Elif Oskan brachte spannende Aufgaben mit in die Kochshow. Foto: SAT.1 / Benedikt Müller

In Folge 7 von „The Taste“ dreht sich mit Gastjurorin Elif Oskan alles ums Gemüse und die türkische Küche. Für eine Kandidatin wird die Sendung zum Auf und Ab.











Am 04. Dezember ist Elif Oskan als Gastjurorin bei „The Taste“. Die renommierte Schweizer Köchin und Patissière mit türkischen Wurzeln sammelte bereits Erfahrungen in renommierten Küchen, darunter Heston Blumenthals "The Fat Duck" in London und Dominique Persoones "The Chocolate Line" in Belgien.