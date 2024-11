The Taste: Wer ist raus?

Wer hat es in die nächste Runde geschafft – und wer musste die Kochshow verlassen? Mit Johann Lafer als Gastjuror stand in Folge 5 von „The Taste" eine Legende der Küche im Mittelpunkt.











In Folge 5 von The Taste durfte die Kochshow einen besonderen Gastjuror begrüßen: Johann Lafer. Der Starkoch, der in der Sendung als „Monument, Legende und Superstar“ beschrieben wurde, brachte nicht nur sein Wissen, sondern auch seine Lebensgeschichte mit. Diese sollte die Kandidaten und Teams inspirieren und forderte sie auf, kreativ zu sein und echte Geschmackserlebnisse zu liefern.

Teamkochen: Das Leben von Johann Lafer auf einem Löffel Für Tine wäre "The Taste" in Folge 5 beinahe zuende gewesen. Foto: Sat.1 / Benedikt Müller Im Teamkochen lautete die Aufgabe, Johann Lafers Leben auf die Löffel zu bringen. Mit einem Augenzwinkern kommentierte Lafer die verschiedenen Lose: „Es tut mir leid, aber mein Leben war so.“ Die Teams erhielten folgende Themen: Team Rot (Tim Raue): Partylöffel aus den 50er Jahren

Team Grün (Alex Kumptner): Süßer Löffel aus den 80er Jahren

Team Gelb (Alexander Herrmann): Hochzeitslöffel aus den 90er Jahren

Team Blau (Frank Rosin): Moderner Löffel aus 2024 Besonders beeindruckte Jaqueline aus Team Rot. Sie servierte einen dekonstruierten Toast Hawaii, der das Partyleben der 50er-Jahre perfekt widerspiegelte, und sicherte sich ihren dritten goldenen Stern und den sicheren Einzug in die nächste Sendung. Übersicht: Das sind alle Kandidatinnen und Kandidaten bei The Taste (Staffel 13) Weniger Glück hatte Team Gelb mit seinem Hochzeitslöffel aus den 90er Jahren. Richard präsentierte eine Kombination aus Ente, Kartoffel, Karotte und Orange, die Johann Lafer als zu schwach bewertete. Dennoch schickte Coach Alexander Herrmann überraschend Tine nach Hause – allerdings nur vermeintlich: Tim Raue nutzte seinen Buzzer und rettete Tine in sein Team. Somit musste im Teamkochen niemand die Show verlassen. Solokochen: Himbeeren, Chili und Rinderfilet Im Solokochen dreht sich traditionell alles um die Lieblingszutaten des Gastjurors. Johann Lafer brachte Himbeeren, Chili und Rinderfilet mit. „Gute Sachen, mit denen jeder schon gearbeitet hat“, kommentierte Kandidatin Stephanie. Sie bewies ihr Können und sicherte sich direkt zwei goldene Sterne. Auch Katja und Franca überzeugten die Coaches und erhielten jeweils einen goldenen Stern. Craig, Dennis und Lejla hingegen mussten mit ihren Gerichten Kritik einstecken und wurden mit roten Sternen ins Entscheidungskochen geschickt. Entscheidungskochen: Erdbeeren als Dessert-Herausforderung Dennis aus Team Blau musste ins Entscheidungskochen. Foto: Sat.1/ Benedikt Müller Für viele Köche und Coaches bei „The Taste“ eine unbeliebte Aufgabe: Desserts. Im Entscheidungskochen sollten Erdbeeren die Hauptrolle auf einem süßen Löffel spielen. Besonders Alex Kumptner freute sich über diese Herausforderung, während die Kandidaten zögerten. Schließlich servierten sie: Craig: Topfenknödel mit Erdbeere und Skyr

Dennis: Erdbeer Mille-Feuille mit Schokolade, Pistazie und Basilikum-Öl

Lejla: Erdbeeren mit Blätterteig, Pistazie und Basilikum-Öl Lejlas Löffel stach hervor und überzeugte Johann Lafer, der ihn zum besten des Entscheidungskochens kürte. Dennis hingegen musste sich geschlagen geben: Sein Löffel brachte die Erdbeere nicht genug in den Vordergrund. Damit endete sein Abenteuer bei The Taste in Folge 5.