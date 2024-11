In der vierten Folge von „The Taste“ kochten die Kandidaten unter dem Motto „Kontrastpaare“ und mussten sich den anspruchsvollen nordischen Zutaten der Gastjurorin Rosina Ostler stellen. Doch am Ende musste sich eine Kandidatin trotz lobender Worte von der Jury verabschieden.

In der vierten Folge von „The Taste“ erwartete die Kandidaten eine besondere Gastjurorin: die zweifach sternegekrönte Küchenchefin Rosina Ostler aus dem Münchener Restaurant „Alois“. Ostler, die einst selbst in der zweiten Staffel von „The Taste“ antrat, war damals noch Studentin und unerfahren im Profikoch-Handwerk.

Heute blickt sie auf eine beeindruckende Karriere zurück, die nach „The Taste“ ihren Anfang nahm und sie über verschiedene Stationen in Deutschland bis nach Oslo führte, wo sie einen ersten Michelin-Stern erkochte. Ihr Besuch inspirierte die aktuellen Kandidaten und zeigte, welches Potenzial die Teilnahme an der Show bieten kann.

Teamkochen: Kontrastpaare

Musste "The Taste" nach dem Teamkochen in Folge 4 verlassen: Little Hawk Blackburn. Bild: SAT.1/ Benedikt Müller

Das Teamkochen stand ganz im Zeichen der Kontraste, inspiriert von einer Halbfinal-Aufgabe aus Staffel 2. Die Teams zogen folgende Kontrastpaare:

Team Rot (Tim Raue): Stark und schwach

Stark und schwach Team Blau (Frank Rosin): Hell und dunkel

Hell und dunkel Team Grün (Alex Kumptner): Land und Wasser

Land und Wasser Team Gelb (Alexander Herrmann): Nah und fern

Wegen gesundheitlicher Probleme konnte der erfahrene Pitmaster Hawk Blackburn aus Team Grün nicht teilnehmen. Alex Kumptner musste schließlich entscheiden, wer sein Team verlässt, nachdem Team Grün als schwächstes Team bewertet wurde. Obwohl Stephanie den Löffel mit Kabeljau, Kartoffel und Speck zubereitet hatte, traf die Wahl auf Hawk. Mit einer positiven Einstellung verabschiedete sich Hawk: „Es ist ein Spiel, es ist ein Wettkampf. Man sieht sich immer zweimal im Leben, deswegen sage ich nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen.“

Der beste Löffel im Teamkochen kam von Craig Taylor aus der Nähe von Stuttgart, der zum Kontrast „Hell und dunkel“ eine Kombination aus Rindfleisch, schwarzem Knoblauch und Pfefferjus auf den Löffel brachte.

Solokochen: Nordische Küche

Für das Solokochen stellte Rosina Ostler ihre liebsten Zutaten der nordischen Küche zur Verfügung: Aquavit, Elchrücken und fermentierte Johannisbeeren. Die Kandidaten mussten mindestens eine dieser Zutaten verwenden.

Jebrael aus Team Blau beeindruckte die Jury mit seinem Löffel und erhielt zwei goldene Sterne. Auch Diana und Jaqueline aus Team Rot überzeugten und wurden mit je einem goldenen Stern belohnt.

Die schwächsten Löffel kamen von Sandra, Craig, Stephanie und Tine, wobei Craig dank seines Teamkochens schon sicher weiter war. Somit mussten Sandra, Stephanie und Tine ins Entscheidungskochen.

Entscheidungskochen: Bayerische Klassiker neu interpretiert

Kandidatin Sandra schied in Folge 4 nach dem Solo- und Entscheidungskochen aus. Bild: SAT.1/ Benedikt Müller

Im Entscheidungskochen stand die moderne Interpretation bayerischer Klassiker im Mittelpunkt. Die Kandidatinnen brachten folgende Gerichte auf die Löffel:

Sandra: Dekonstruierte Forelle Blau mit Kartoffel und Wurzelgemüse

Stephanie: Steinpilz Duxelles mit Pfifferling und Brezen

Tine: Dekonstruiertes Schnittlauchbrot mit Rettich und Buttermilch

Letztlich entschied Rosina Ostler, dass Sandras Löffel, trotz positiver Elemente wie dem Schmelz des Fisches und der Textur der Zwiebel, der schwächste war. Damit endet für Sandra das Abenteuer bei „The Taste“ in Folge 4, während die übrigen Kandidaten sich auf die nächste Runde vorbereiten.