The Taste: Wer ist raus in Folge 3?

1 Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue (v.l.n.r.) entscheiden auch in Folge 3 von "The Taste" wieder über die besten und die schwächsten Löffel. Foto: © SAT.1 / Benedikt Müller

In der dritten Folge von „The Taste“ wird es italienisch und exklusiv: Unter den wachsamen Augen von Gastjuror Mario Gamba aus dem „Acquarello“ in München müssen die Teams kulinarisch beeindrucken. Doch für zwei Kandidaten endet die Reise.











Link kopiert



In der dritten Folge von "The Taste" wurde es wieder spannend: Die Kandidaten lieferten sich intensive Kochduelle, während Sternekoch Mario Gamba, Inhaber des renommierten Münchner Restaurants „Acquarello,“ als Gastjuror mit an Bord war. Das „Acquarello,“ das 1994 eröffnet wurde, hat nicht nur einen Michelin-Stern, sondern gehört laut Forbes zu den 100 besten Restaurants der Welt. Mit seiner Expertise in der italienischen Küche inspirierte Gamba die Kandidaten, ihre Gerichte auf höchstem Niveau zu präsentieren.