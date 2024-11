Mladen Andric, 36 Jahre alt, Restaurantfachmann und Hobby-Koch aus München, hatte sich viel vorgenommen. Durch seine Arbeit im Service lernte er die Gastronomie und das Kochen zu schätzen, und mit seinem Casting-Löffel – Carabiniero in San-Daniele-Schinken mit Papaya-Salsa und Wasabi-Mayonnaise – konnte er auf sich aufmerksam machen. Während Tim Raue und Alex Kumptner beide von Mladen beeindruckt waren, jedoch keine freien Plätze mehr im Team hatten, war Alexander Herrmann schließlich derjenige, der ihm eine Chance im Team Gelb gab.

Im Teamkochen stellte sich das Team Gelb der Herausforderung, das Aroma-Duo Birne und Lorbeer für Gastjurorin Victoria Fuchs zu präsentieren. Mladen kreierte ein Kalbsfilet mit Lorbeer-Kalbs-Fond, Zwiebelsalat und geflämmter Birne.

Doch der Löffel seines Teamkollegen Richard, der zur Blindverkostung geschickt wurde, wurde letztlich als schwächster bewertet, und Alexander Herrmann musste einen Kandidaten nach Hause schicken. Schweren Herzens entschied er sich für Mladen. „Bei einer Person merke ich, es ist nicht so einfach, in diesen Coaching-Moment richtig reinzuschlüpfen“, so Herrmann. Er würdigte Mladens Engagement und ist sich sicher, dass seine Karriere in der Gastronomie noch lange nicht zu Ende ist. Mladen selbst zeigte sich enttäuscht, jedoch dankbar für die gewonnene Erfahrung.

Übersicht: Das sind die Kandidaten bei „The Taste“

Anke: Freiwilliger Ausstieg bei „The Taste“

Ein weitere Kandidatin verließ die Sendung überraschend bereits in Folge 2. Anke Klein, 31-jährige Hobby-Köchin und Kinderpflegerin aus Reichweiler, brachte einen außergewöhnlichen Casting-Löffel mit – Schweinefilet mit Champignonrahmsoße, Apfelmus mit Zimt und Rum-Rosinen. Während Alex Kumptner der Löffel zu wenig Salz enthielt und Tim Raue ihn als zu rustikal empfand, erkannte Alexander Herrmann das Potenzial und nahm sie in sein Team auf.

Doch kurz vor dem Teamkochen war Anke nicht mehr dabei. Alexander Herrmann erklärte, dass sie möglicherweise der Mut verlassen habe und sie aus persönlichen Gründen ausstieg.

Neue Chance für Tine

Für Anke rückte die 35-jährige Berlinerin Tine Süß nach. Die Hobby-Köchin und Recruiterin servierte im Casting Kaninchenrücken mit Kräuterseitling, Aprikose und Haselnuss, vergaß jedoch den Sud – ein kleines Missgeschick, das Alexander Herrmann dennoch nicht von ihrer Aufnahme ins Team Gelb abhielt. Damit startete sie in Folge 2 bereits mit beim Teamkochen.

Lesen Sie auch: Alle The-Taste-Gewinner und was sie heute machen

Höhepunkt der Folge: Beste Leistung von Jaqueline

Am Ende der Folge überzeugte Jaqueline aus Team Rot Gastjurorin Victoria Fuchs mit ihrer kreativen Aromenkombination aus Grapefruit und Estragon, der sie noch Schinken hinzufügte. Ihr Löffel wurde als der beste der Runde gefeiert und setzte damit die Messlatte für die kommenden Folgen hoch. Jaqueline ist damit die erste und einzige Kandidaten von The Taste 2024, die einen goldenen Stern erhält.