5 (v.l.n.r.) Frank Rosin; Tim Raue; Angelina Kirsch; Alexander Kumptner; Alexander Herrmann Foto: SAT.1 / Benedikt Müller

Bei „The Taste“ zählt der perfekte Löffel. Die Juroren der Show verkörpern Spitzenküche und kulinarisches Know-how auf höchstem Niveau. Doch wer sind die Chefköche, die in der 13. Staffel über die Löffel der Kandidaten entscheiden?











Am 23. Oktober 2024 startet die 13. Staffel von „The Taste“. Die Juroren spielen eine entscheidende Rolle in der Show: Sie coachen nicht nur ihre Teams, sondern entscheiden auch in spannenden Blindverkostungen, welcher Löffel überzeugt. Die Kandidaten können mit nur einem Bissen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. In diesem Jahr sind wieder vier bekannte Größen der Kochszene am Start, die sich gegenseitig in der Küche nichts schenken.