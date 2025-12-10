Im Halbfinale von „The Taste“ kochen diesmal die Coaches selbst – und Gastjuror Frank Rosin bringt mit einer ungewöhnlichen Aufgabe zusätzlichen Druck in die Küche.
Wenn Sat.1 heute Abend um 20:15 Uhr das Halbfinale von „The Taste“ zeigt, steht ein besonderer Gast im Mittelpunkt: Frank Rosin. Der 58-Jährige, der inzwischen in jeder Staffel vertreten war – zwölf Staffeln lang in der Jury und zwei Mal als Gastjuror –, übernimmt das Urteil im Coach-Battle – und sorgt damit für Nervosität, aber auch sichtliche Vorfreude bei Coaches und Kandidaten. Wegen anderer Projekte ist Rosin in diesem Jahr nicht bei „The Taste“ dabei und wurde in Team Blau von Elif Oskan beerbt.