Im Halbfinale von „The Taste“ kochen diesmal die Coaches selbst – und Gastjuror Frank Rosin bringt mit einer ungewöhnlichen Aufgabe zusätzlichen Druck in die Küche.

Wenn Sat.1 heute Abend um 20:15 Uhr das Halbfinale von „The Taste“ zeigt, steht ein besonderer Gast im Mittelpunkt: Frank Rosin. Der 58-Jährige, der inzwischen in jeder Staffel vertreten war – zwölf Staffeln lang in der Jury und zwei Mal als Gastjuror –, übernimmt das Urteil im Coach-Battle – und sorgt damit für Nervosität, aber auch sichtliche Vorfreude bei Coaches und Kandidaten. Wegen anderer Projekte ist Rosin in diesem Jahr nicht bei „The Taste“ dabei und wurde in Team Blau von Elif Oskan beerbt.

Rosin als Prüfstein – und das Coach-Battle als Ausnahmefall Im Halbfinale müssen diesmal zunächst nicht die Teams gegeneinander antreten, sondern die vier Coaches selbst. Wer Platz eins oder zwei belegt, darf eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem eigenen Team direkt ins Finale schicken – ein Vorteil, der das Duell für die Coaches plötzlich sehr real macht.

Steffen Henssler reagiert darauf gewohnt bissig: „Ich hatte nicht vor, hier selbst zu kochen. Einer der Gründe, warum ich hier mitmache, ist, dass ich eigentlich mal NICHT kochen will.“

Tim Raue kontert mit einem Seitenhieb auf Hensslers eigenes Format: „Wichtig ist, dass das hier keine schnelle Nummer wird“

Und das verbale Duell geht munter weiter. Henssler: „Damit ihr eine Chance habt, fange ich erst bei 30 Minuten an.“

Raue lachend zu seinem Kollegen: „Erstick an deiner Großkotzigkeit.“

Die Aufgabe: Kochen nach Rosins Outfits

Für das Halbfinale hat Rosin eine ungewöhnliche Challenge gestellt: Die Gerichte müssen an ikonische Outfits erinnern, die er selbst im Laufe der Show getragen hat. Die Lose landen so bei den Coaches:

Tim Raue: Hawaiihemd

Hawaiihemd Elif Oskan: Lässiges Freizeitoutfit

Lässiges Freizeitoutfit Steffen Henssler: Smoking

Smoking Alexander Herrmann: Weihnachtspulli

Fünf Minuten Beratungszeit gibt es mit den jeweiligen Teams, doch nicht alle sind glücklich mit ihren Vorgaben. Besonders Elif Oskan und Steffen Henssler hadern – während Tim Raue sofort im „Hawaii-Flow“ ist. Alexander Herrmann will Rosin mit seinem Löffel unbedingt überraschen.

Hektik, Humor und ein enger Endspurt

Während Raue und Oskan ohne Umschweife loslegen – Oskan wird sogar so früh fertig, dass sie in Ruhe aufräumen kann – liefern sich Henssler und Herrmann ein spielerisches Wettplänkeln. Zeitdruck gibt es trotzdem: Vor allem Herrmann gerät gegen Ende in Schwierigkeiten.

Ob am Ende wirklich alle Coaches rechtzeitig ihren Löffel abliefern und wer sich im Coach-Battle durchsetzt, entscheidet sich heute Abend in der Sendung. Fest steht: Nur die Plätze eins und zwei sichern sich das Privileg, eine Kandidatin oder einen Kandidaten direkt ins Finale zu schicken. Wie das Halbfinale ausgeht, zeigt Sat.1 heute Abend um 20.15 Uhr.