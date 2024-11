Seit Jahren fesselt „The Taste“ die Zuschauer mit beeindruckenden Gerichten, kreativen Köchen und Köchinnen sowie spannenden Entscheidungen. Doch was geschieht nach dem Sieg in der erfolgreichen Kochshow?

Fest steht: Alle Gewinner und Gewinnerinnen sind auch heute noch in der Gastronomie tätig, auch wenn sie vorher gar nicht in der Branche unterwegs waren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die bisherigen Sieger der Show und ihre individuellen Karrieren – vom Privatkoch bis zum erfolgreichen Restaurantbesitzer. Wo sind sie heute? Finden Sie es hier heraus!

Staffel 12: Mona Hiermaier

Mona Hiermaier lebt in Konstanz und Villingen-Schwenningen. Während ihrer Teilnahme an „The Taste“ befand sie sich noch in der Ausbildung. Heute arbeitet sie als Privatköchin und ist auf verschiedenen Veranstaltungen tätig – von Festen über private Feiern bis hin zu Messen oder als Reisebegleitung. Außerdem ist sie weiterhin regelmäßig im TV und in Podcasts zu Gast.

Staffel 11: Yvonne Fries

Yvonne Fries gewann die „All-Stars-Staffel“ von „The Taste“. Heute ist sie als Privat- und Eventköchin unterwegs. Sie kann sowohl für private Feiern als auch Firmenveranstaltungen gebucht werden. Zudem begleitet sie ihre Kunden als Privatköchin auch auf Reisen.

Staffel 10: Jari Dochat

Jari Dochat, Küchenchef der „Anglerstuben“ in Konstanz, blieb auch nach seinem Sieg bei „The Taste“ seiner Position treu. Im November 2022 bedankte er sich auf Instagram für die unglaubliche Erfahrung bei der Show, besonders bei Coach Tim Raue. Jari selbst sagt, dass sich durch „The Taste“ in seinem Leben nicht viel geändert hat. Seitdem ist es eher ruhig um ihn geworden.

Staffel 9: Paula Bründl

Mit 23 Jahren war Paula Bründl die jüngste Gewinnerin der Show. Während ihrer Teilnahme studierte sie noch Psychologie. Nach ihrem Sieg veränderte sie ihr Leben komplett und absolvierte eine Kochausbildung in renommierten Restaurants. Heute ist sie als freischaffende Köchin tätig und bietet Kochkurse, Vorträge sowie Seminare an.

Staffel 8: Lars Fumic

Lars Fumic war während seiner Teilnahme bei „The Taste“ als Privatkoch für eine Familie tätig, die ihn tatkräftig unterstützte. Nach der Show entwickelte er eine eigene Produktlinie mit Bio-Produkten, die in Zusammenarbeit mit Manufakturen entstand und sich auf Handarbeit sowie Nachhaltigkeit konzentrierte.

Staffel 7: Marko Ullrich

Marko Ullrich führt das Restaurant „Kochtempel“ in Stauchlitz, Sachsen. Mit dem Preisgeld erfüllte er sich den Traum eines eigenen Bauernhofs und einer Bienenzucht. Auf seinem Instagram-Profil gibt es immer wieder Einblicke in seinen Alltag mit Bienenstöcken, Hasen- und Hühnerställen sowie in seine Kochkunst.

Staffel 6: Gary Loen

Der gelernte Florist Gary Loen gewann bereits 2015 „MasterChef Holland“ und führte diesen Erfolg mit „The Taste“ fort. Er betreibt ein kleines, exklusives Restaurant auf einem Hausboot in Amsterdam, in dem er indonesisch-französische Küche anbietet.

Staffel 5: Lisa Angermann

Nach „The Taste“ eröffnete die gelernte Köchin Lisa Angermann zusammen mit ihrem Partner Andreas Reinke das Restaurant „FRIEDA“ in Leipzig. Sie ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, schreibt Kochbücher und tritt als Köchin und Speakerin auf verschiedenen Events auf.

Staffel 4: Marco Zingone

Marco Zingone, dessen Wurzeln in Italien liegen, führt seit 2018 gemeinsam mit seiner Frau Tatjana die Gastronomie im Golfclub Mülheim an der Ruhr. Er ist außerdem Teil der „Löffelbande“, die deutschlandweit in Restaurants und auf Events aktiv ist.

Staffel 3: Kristof Mulack

Obwohl Kristof Mulack nie eine klassische Kochausbildung absolviert hat, war er in vielen Küchen tätig. Lange Zeit führte er das Restaurant „Lausebengel“ in Berlin, das jedoch im Februar 2024 seine Türen schloss. Heute ist er als Gastronom, Event-Caterer sowie Berater in der Gastronomie tätig.

Staffel 2: Jan Aigner

Jan Aigner, geboren in Linz, hat in mehreren Hauben- und Sterneküchen gearbeitet. Seit 2019 betreibt er sein eigenes Restaurant „echt JAN AIGNER“ im Forum Kloster in Gleisdorf, Österreich. Dort bietet er auch Events und Kochkurse an.

Staffel 1: Felicitas Then

Felicitas Then, ursprünglich Journalistin, hat sich als TV-Köchin und Foodbloggerin einen Namen gemacht. Sie betreibt einen eigenen Online-Shop mit Messern, Gewürzen, Wein und mehr. Auch heute ist sie noch regelmäßig in TV-Formaten wie zu sehen.

Die Gewinner und Gewinnerinnen von „The Taste“ haben sich in der kulinarischen Welt auf ganz unterschiedliche Weise etabliert. Einige nutzen ihre Bekanntheit, um eigene Projekte und Restaurants zu verwirklichen, während andere als Privatköche und Berater tätig sind. Ihr gemeinsamer Nenner bleibt die Leidenschaft fürs Kochen, die sie bislang alle auch nach der Show mit Hingabe weiterverfolgen. Die Vielfalt der Karrieren zeigt, wie viel Potenzial in jedem Sieger steckt – und dass der Erfolg bei „The Taste“ für ein Teil eines aufregenden Weges ist.