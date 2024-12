The Taste-Finale: Ehemalige Sieger werden zu Gastjuroren

"Celebrate at the Gate" Silvesterparty am Brandenburger Tor: Shirin David ist Headlinerin

Shirin David krönt das Jahr, in dem sie zur erfolgreichsten deutschen Künstlerin aller Zeiten wurde. Die Rapperin ist Headlinerin der Silvesterparty "Celebrate at the Gate" am Brandenburger Tor. Auch diese Stars sind dabei.