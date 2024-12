Im Finale der 13. Staffel von „The Taste“ traten acht Kandidatinnen und Kandidaten in drei anspruchsvollen Runden gegeneinander an. Es ging um Präzision, Kreativität und die Gunst der Jury.

Am Mittwochabend fand das Finale der 13. Staffel von „The Taste“ statt. Acht Kandidatinnen und Kandidaten traten an, um den Titel zu gewinnen. Neben dem Pokal erwarteten den Sieger oder die Siegerin ein eigenes Kochbuch, eine Kochbox zum Bestellen und ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Auch eine besondere Herausforderung wartete auf die Finalisten: Als Gastjuroren kehrten die Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen Staffeln zurück. Zwölf Personen mussten jeweils verköstigt werden – eine deutliche Steigerung, da bisher maximal vier Löffel pro Runde angerichtet worden waren.

Im Finale standen:

Craig (Team Blau): Profi-Koch, 5 goldene Sterne

(Team Blau): Profi-Koch, Diana (Team Rot): Profi-Köchin, 5 goldene Sterne

(Team Rot): Profi-Köchin, Doreen (Team Grün): Hobby-Köchin, 1 goldener Stern

(Team Grün): Hobby-Köchin, Franca (Team Grün): Profi-Köchin, 1 goldener Stern

(Team Grün): Profi-Köchin, Jaqueline (Team Rot): Hobby-Köchin, 5 goldene Sterne

(Team Rot): Hobby-Köchin, Katja (Team Gelb): Profi-Köchin, 3 goldene Sterne

(Team Gelb): Profi-Köchin, Stephanie (Team Grün): Hobby-Köchin, 3 goldene Sterne

(Team Grün): Hobby-Köchin, Tine (Team Rot): Hobby-Köchin, 1 goldener Stern

Am Ende konnte Katja das Finale für sich entscheiden und sicherte sich den Titel der 13. Staffel von „The Taste“. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach: Drei anspruchsvolle Runden, überraschende Entscheidungen und ein knappes Finale machten den Abend zu einem echten Höhepunkt. So lief das Finale ab…

Runde 1: Eine Überraschung gleich zu Beginn

In der ersten Runde des „The Taste“-Finales standen die Kandidatinnen und Kandidaten vor einer besonderen Herausforderung: Die zwölf Gastjuroren, allesamt ehemalige Gewinner der Show, hatten jeweils ein Produkt oder eine Zutat mitgebracht. Die Finalisten zogen Lose, um ihre Zutat zugeteilt zu bekommen.

Die Auslosung ergab folgende Verteilung:

Craig: Koriander (von Jan Aigner)

Diana: Schnittlauch (von Kristof Mulak)

Doreen: Kümmel (von Marko Ulrich)

Franca: Thymian (von Jari Dochat)

Jaqueline: Piment d’Espelette (von Lars Fumic)

Katja: Ingwer (von Mona Hiermaier)

Stephanie: Estragon (von Felicitas Then)

Tine: Vadouvan (von Yvonne Fries-Banek)

Nach der Zubereitung gingen die Löffel in die Blindverkostung. Die Gastjuroren bewerteten die Kreationen individuell, wobei der beste Löffel 8 Punkte erhielt und der schwächste nur einen Punkt. Am Ende mussten die drei Kandidaten mit der niedrigsten Punktzahl die Finalshow bereits nach der ersten Runde verlassen.

Für Überraschung sorgte Franca: Sie überzeugte mit ihrem Thymian-Löffel, mit dem weder sie noch Coach Alex Kumptner richtig zufrieden waren, und sicherte sich den ersten Platz in Runde 1. Auf Platz zwei folgte Tine, den dritten Rang belegte Katja. Den vierten Platz und damit ebenfalls den Einzug in die nächste Runde sicherte sich Stephanie, während Doreen mit ihrem Kümmel-Löffel den letzten freien Platz im Finale ergattern konnte.

Damit war die Entscheidung gefallen – und sie sorgte für Aufsehen: Gleich drei Favoriten mussten das Finale verlassen. Craig, Diana und Jaqueline, die alle im Laufe der Staffel fünf goldene Sterne gesammelt hatten, schieden überraschend aus.

„Ich bin sprachlos“, kommentierte Coach Tim Raue, der mit Diana und Jaqueline seine beiden bis dahin stärksten Kandidatinnen verlor. Auch die beiden zeigten sich sichtlich bewegt, doch Hobby-Köchin Jaqueline betonte dennoch ihren Stolz, es so weit geschafft zu haben.

Profi-Koch Craig aus Korntal-Münchingen bei Stuttgart zeigte sich ebenfalls enttäuscht über sein Ausscheiden: „Das war schon hart“, sagte er, bedankte sich aber für die Zeit bei „The Taste“ und versuchte, die Situation mit Humor zu nehmen: „Ich bin froh, dass ich mindestens neun Wochen im Fernsehen bin.“ Sein Aus bedeutete zugleich das Ende für Coach Frank Rosin, dessen letzter Kandidat aus dem Wettbewerb ausschied. Rosin nahm es mit einer Mischung aus Wehmut und Ironie und spielte im Lauf der Sendung auf seine bisherige Bilanz an: Man wollte ja „an Traditionen festhalten“. Damit blieb ihm der erste Sieg als Coach auch in Staffel 13 verwehrt.

Runde 2: Aromenkombinationen der Sieger – Wer schafft es ins Finale?

In der zweiten Runde des „The Taste“-Finales wurden die verbleibenden fünf Kandidatinnen erneut von den zwölf Gastjuroren bewertet. Dieses Mal galt es, Aromenkombinationen zu meistern, mit denen die ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinner einst selbst in ihren Finals beeindruckt hatten. Die Zutaten wurden erneut per Los zugeteilt.

Die Auslosung ergab folgende Zuordnungen:

Doreen: Tomate und Sternanis (von Marco Zingone)

Franca: Kräuterseitling und Kirsche (von Jari Dochat)

Katja: Tomate und Papaya (von Jan Aigner)

Stephanie: Brunnenkresse und Limette (von Yvonne Fries-Banek)

Tine: Erbse und Miso (von Paula Bründl)

Die Bewertung erfolgte nach dem bewährten Prinzip: Der beste Löffel erhielt 5 Punkte, der schlechteste Löffel 1 Punkt. Die drei Kandidatinnen mit den höchsten Punktzahlen schafften direkt den Sprung in die letzte Finalrunde.

Den ersten Platz sicherte sich Katja, die mit ihrer Kombination aus Tomate und Papaya überzeugte. Auf Platz zwei folgte Stephanie, deren Dessert-Löffel mit Brunnenkresse und Limette punktete. Den dritten Platz belegte Tine, die Erbse und Miso in Szene setzte. Damit sicherten sich die drei Köchinnen nicht nur den Einzug in die finale Runde, sondern hielten zugleich ihre Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue im Wettbewerb.

Für Franca und Doreen aus Team Grün endete das Finale an dieser Stelle. Die Hobby-Köchin Doreen nahm ihr Ausscheiden gelassen und zeigte sich zufrieden: „Es war eine lange, gute Reise.“ Coach Alex Kumptner lobte ihre Leistung und betonte: „Du kannst mehr als nur stolz sein.“

Besondere Anerkennung erhielt Franca, die als ausgebildete Köchin ebenfalls das Finale verlassen musste. Kumptner fand klare Worte: „Jemand wie du ist die Zukunft in unserer Gastronomie.“ Franca selbst zeigte sich stolz darüber, was sie bei „The Taste“ erreicht hat und wie sehr sie sich sowohl kulinarisch als auch persönlich weiterentwickeln konnte.

Mit dem Ende der zweiten Runde standen die drei Finalistinnen fest: Katja, Stephanie und Tine. Sie würden in der letzten Runde um den Sieg kämpfen.

Runde 3: Das große Finale – Wer holt sich den Sieg?

Tim Raue; Alexander Kumptner; Angelina Kirsch; Alexander Herrmann; Frank Rosin (v.l.n.r.), Bild: SAT.1 / Benedikt Müller

In der dritten und letzten Runde des „The Taste“-Finales mussten die drei verbliebenen Kandidatinnen allein überzeugen. Die Siegerin der letzten Staffel, Mona Hiermaier, legte die Aufgabe fest: Die Finalistinnen zogen erneut Lose, die Aromenkombinationen aus Monas goldenen Löffeln enthielten.

Die Zuteilung der Aromen lautete:

Katja: Karotte und Aprikose

Stephanie: Tomate und Koriander

Tine: Sellerie und Petersilie

Nach der Kochzeit gingen die Löffel zur Blindverkostung. Jeder Coach hatte einen goldenen Stern zu vergeben – die Kandidatin mit den meisten Sternen würde den Wettbewerb gewinnen.

Tim Raue gab seinen goldenen Stern an Tine, seine eigene Kandidatin aus Team Rot. Alex Kumptner vergab seinen Stern an Stephanie aus Team Grün, während Alexander Herrmann seinen goldenen Stern an Katja, ebenfalls aus seinem Team, verlieh. Raue begründete die Entscheidung damit, dass die Coaches jene Kandidaten in ihren Teams hätten, deren Kochstil ihnen am meisten zusagte. Dennoch dürfte die „blinde“ Verkostung bei manchen Zuschauern ein gewisses „Geschmäckle“ hinterlassen.

Letztlich fiel die Entscheidung auf den letzten Coach, Frank Rosin, der ohne eigene Kandidatin an der Finalrunde beteiligt war. Rosin wurde somit zum Zünglein an der Waage und vergab seinen goldenen Stern an Katja. Damit stand die Siegerin der 13. Staffel von „The Taste“ fest.

Katja nahm den Siegerpokal, ihr eigenes Kochbuch, die Kochbox und das Preisgeld von 50.000 Euro freudestrahlend entgegen. Gemeinsam mit ihrem Coach Alexander Herrmann feierte sie den Sieg.

Katja: Die Siegerin von The Taste 2024

Katja aus Team Gelb gewann die 13. Staffel von "The Taste". Bild: SAT.1 / Benedikt Müller

Katja Baum, 40, lebt seit acht Jahren in Hamburg und bezeichnet sich selbst als „Sonnenmaus“, die gerne viel Zeit draußen verbringt. Nach einer gescheiterten Ehe ist sie seit einem Jahr wieder frisch verliebt und lebt mit ihrer Verlobten zusammen. Rezepte und Tipps teilt sie beispielsweise auf ihrem Instagram-Kanal "katja_baum.food".

Kochen begleitet Katja seit ihrem 14. Lebensjahr, obwohl ihre Eltern, beide Köche, sie davon abhalten wollten. Im "The Taste"-Finale scherzte sie, dass sie ihren Eltern nun wohl doch endlich von ihrer Teilnahme erzählen sollte. Diese hatte sie anscheinend zuvor geheimgehalten.

Unter anderem inspiriert von Jamie Oliver, schmiss Katja schließlich ihr Studium der Philosophie und Germanistik, und begann eine Ausbildung zur Köchin. Danach sammelte sie Erfahrungen in verschiedenen Küchen, unter anderem als Chefpatissière bei Juan Amador. 2012 zog sie nach San Francisco, wo sie Prinzipien wie Farm-to-Table, Root-to-Flower oder Nose-to-Tail für sich entdeckte. Zurück in Deutschland arbeitete sie zunächst in Küchen in Würzburg und München, schlug dann aber einen Berufsweg ein. Mit 30 Jahren wurde sie Food-Stylistin und machte sich in diesem Bereich erfolgreich selbstständig.