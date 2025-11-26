Folge 6 von „The Taste“ stand ganz im Zeichen asiatischer Aromen – und bot ein Duell zweier Köche, die in dieser Küche zu Hause sind.
Motto: Asien
Asiatisch – ein Thema, bei dem es schnell ans Eingemachte geht. Ob Sushi, Korea, Thailand oder Vietnam: Die Vielfalt ist riesig, die Fallhöhe auch. Genau dafür standen sich in dieser Woche zwei Coaches gegenüber, die in diesem Gebiet besonders stark sind: Steffen Henssler, der seine Anfänge im Sushi hat, und Tim Raue, der die asiatische Küche seit Jahren zu seiner Handschrift gemacht hat.