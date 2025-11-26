Folge 6 von „The Taste“ stand ganz im Zeichen asiatischer Aromen – und bot ein Duell zweier Köche, die in dieser Küche zu Hause sind.

Asiatisch – ein Thema, bei dem es schnell ans Eingemachte geht. Ob Sushi, Korea, Thailand oder Vietnam: Die Vielfalt ist riesig, die Fallhöhe auch. Genau dafür standen sich in dieser Woche zwei Coaches gegenüber, die in diesem Gebiet besonders stark sind: Steffen Henssler, der seine Anfänge im Sushi hat, und Tim Raue, der die asiatische Küche seit Jahren zu seiner Handschrift gemacht hat.

Gastköchin Sarah Henke Die Gastjurorin der Woche ist Sarah Henke. Sie war bereits 2013 als Gast in Staffel 1 dabei, wurde in Korea geboren und wuchs in Deutschland auf. Gelernt hat sie bei Spitzenköchen, gekocht auf Sylt und dort 2014 ihren ersten Michelin-Stern erkocht, 2018 ein zweites Mal in einem anderen Restaurant.

Heute ist sie Küchenchefin und Gastgeberin im „Lemabri“ in Boppard-Buchholz, wo sie ebenfalls mit asiatischen Aromen arbeitet.

Henke sieht Kochen als emotionales Handwerk – ohne Gefühl, sagt sie, könne ein Gericht nicht schmecken. Um ihre Interpretation der asiatischen Küche zu strukturieren, teilt sie diese in vier Elemente ein:

Feuer : scharf

: scharf Luft : vegetarisch

: vegetarisch Erde : Fleisch

: Fleisch Wasser: Fisch und Meeresfrüchte

Teamkochen

Für Viktor ist in Sendung 6 Schluss. (Foto: Joyn/ Benedikt Müller)

Per Los entscheidet sich, welches Team welches Element umsetzen muss:

Team Gelb (Alexander Herrmann): Wasser

Wasser Team Rot (Tim Raue): Erde

Erde Team Blau (Elif Oskan): Luft

Luft Team Grün (Steffen Henssler): Feuer

Die eingereichten Löffel:

Jenny (Team Blau): Thai-Salat mit Kohlrabi, Karotte, Wasabi, Frühlingszwiebel

Thai-Salat mit Kohlrabi, Karotte, Wasabi, Frühlingszwiebel Leo (Team Gelb): Garnele, Kohlrabi, Ingwer, Wasabi, Ponzu, Tempura

Garnele, Kohlrabi, Ingwer, Wasabi, Ponzu, Tempura Anne (Team Rot): Schweinenacken, Aubergine, Ingwer, Peperoni, Schalotte

Schweinenacken, Aubergine, Ingwer, Peperoni, Schalotte Criss (Team Grün): Garnele, Spitzkohl, Flügelbohne, Kokos, Zitronengras

Sarah Henke kürt Anne (Team Rot) zur Siegerin – ihr zweiter goldener Stern und sicher in der nächsten Runde. Womöglich hat sich hier die Expertise von Coach Tim Raue bezahlt gemacht.

Den schwächsten Löffel sieht Henke bei Team Blau: Jennys Gericht war für sie nicht überraschend genug. Coach Elif Oskan muss jemanden aus dem Team nach Hause schicken – und entscheidet sich für Viktor, der bereits zweimal im Entscheidungskochen stand.

Damit ist klar: Viktor ist der Kandidat, der in Folge 6 raus ist.

Einzelkochen

Sandra (mittlerweile im Team Steffen Henssler) konnte im Solokochen überzeugen. (Foto: Joyn/ Benedikt Müller)

Für das Solokochen bringt Sarah Henke drei Zutaten mit, die klar asiatisch geprägt sind:

Gochujang : koreanische, fermentierte Würzpaste

: koreanische, fermentierte Würzpaste Grüne Papaya : kann als Gemüse verwendet werden

: kann als Gemüse verwendet werden Makrele: intensiver, fettiger Fisch

Mindestens eine davon muss auf dem Löffel glänzen.

Sandra schafft das am besten: Sie holt drei goldene Sterne für Makrele in Ingwer-Limetten-Sud, dazu Lauch und Papaya-Salat. Auch Leo holt einen goldenen Stern.

Mit jeweils zwei roten Sternen landen Cyrill (Team Gelb) und Nicole (Team Blau) im Entscheidungskochen.

Entscheidungskochen

Gemeinsam mit Cyrill stand Nicole im Entscheidungskochen. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Das letzte Duell prägen diesmal Gewürzpflanzen. Cyrill bekommt Ingwer, Nicole Zitronengras.

Ihre Löffel:

Nicole: Gyoza mit Zitronengras, Garnele, Schweinefleisch, Yuzu, Gurke

Gyoza mit Zitronengras, Garnele, Schweinefleisch, Yuzu, Gurke Cyrill: Lachs-Sashimi mit Ingwer, Lauch, Panko, Gochujang, Gurke, Ponzu

Noch bevor Gastjurorin Henke entscheidet, greift Tim Raue ein. Er drückt den Buzzer und setzt seinen Kandidatenjoker ein: „Egal, wen es von euch beiden trifft, ich würde mich freuen, wenn ihr in mein Team kommt.“

Den besseren Löffel sieht Henke bei Cyrill. Er bleibt bei Team Gelb. Nicole wechselt von Team Blau zu Team Rot.

Für Elif Oskan bedeutet das dennoch einen doppelten Verlust: Sie verliert mit Viktor zwar nur einen Kandidaten durch Ausscheiden, aber insgesamt zwei Teammitglieder.