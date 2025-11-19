Musik stand im Mittelpunkt der vierten Folge von „The Taste“. In den Entscheidungen zeigte sich, welche Löffel nicht überzeugen konnten.

Alles drehte sich um Klänge und Emotionen. Die Coaches erzählten von ihren musikalischen Wurzeln: Alexander Herrmann wuchs nahe Bayreuth mit klassischer Musik und Wagner auf, Steffen Henssler tanzte in den 80ern zu Kajagoogoo und Boy George, Tim Raue fand früh Anschluss an die Hip-Hop-Kultur in Berlin, und Elif Oskan blieb der Leidenschaft für die Spice Girls treu. Diese Vielfalt sollte sich auch auf den Löffeln widerspiegeln.

Zu Gast war Zwei-Sterne-Koch Christian Gottschlich aus dem „Ox & Klee“ in Köln. Sein Konzept „The Art of Taste“ ist geprägt von Kreativität und Design – etwas, das auch seine musikalische Ader widerspiegelt: Er stammt aus einer Musikerfamilie, singt selbst, spielt mehrere Instrumente und hat eine eigene Pop-Punk-Band namens „Peter Sinclair“.

Teamkochen

Alfred musste die Show nach dem Teamkochen verlassen. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Beim Teamkochen zogen die Coaches Lose und erhielten jeweils ein Instrument, das sie mit ihren Teams kulinarisch interpretieren mussten:

Team Grün (Henssler): Pauke

Pauke Team Gelb (Herrmann): Geige

Geige Team Rot (Raue): Triangel

Triangel Team Blau (Oskan): E-Gitarre

Die Kandidaten und Kandidatinnen kochten ihre Löffel, die Coaches schickten ihren jeweils stärksten Beitrag an den Gastjuror:

Pako (Team Rot): Wolfsbarsch, Kohlrabi, Salicorn, Avocado, Mango, Koriander

Wolfsbarsch, Kohlrabi, Salicorn, Avocado, Mango, Koriander Sandra (Team Grün): Büffel, Ringelbete, Schokolade, geräucherter Rote-Bete-Sud, Chili

Büffel, Ringelbete, Schokolade, geräucherter Rote-Bete-Sud, Chili Cyrill (Team Gelb): Wolfsbarsch, Kohlrabi, Birne, Crémant, geräucherte Nussbutter

Wolfsbarsch, Kohlrabi, Birne, Crémant, geräucherte Nussbutter Mike (Team Blau): Weißes Schokoladenmousse, Gurke, wilder Blumenkohl, Finger Lime

Mike setzte sich klar durch: Sein E-Gitarren-Löffel war für Gottschlich „Rock’n’Roll“. Die Mischung aus weißer Schokolade und Blumenkohl überzeugte – zweiter goldener Stern, sichere Qualifikation für die nächste Sendung.

Der schwächste Löffel kam von Cyrill. Zum Thema Geige fehlte Gottschlich die gewünschte „streichzarte“ Komponente. Coach Herrmann musste daraufhin Alfred nach Hause schicken – ausgerechnet den Kandidaten, den er erst letzte Woche per Joker gerettet hatte.

Solokochen

Hobbyköchin Jenny bekam im Solokochen gleich zwei goldene Sterne. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Für die Solo-Runde brachte Gottschlich drei Zutaten mit, von denen mindestens eine verarbeitet werden musste:

Herbsttrompete: Ein schwarzer Pilz mit intensiver Bitternote und Umami-Note

Ein schwarzer Pilz mit intensiver Bitternote und Umami-Note Flügelbohne: Eine thailändische Bohne, die nicht roh verzehrt werden darf.

Eine thailändische Bohne, die nicht roh verzehrt werden darf. Geigentomate: Fleischige Tomate mit schönem Aroma.

Jenny (Team Oskan) glänzte besonders: Zwei goldene Sterne, insgesamt nun vier – der Erfolg rührte die 27-jährige Hobbyköchin zu Tränen.

Auch Sandra (Team Henssler) und Criss (Team Henssler) erhielten jeweils einen goldenen Stern.

Rote Sterne gingen an Viktor (Team Oskan), Anne (Team Raue) und Eva (Team Raue). Das Trio musste ins Entscheidungskochen.

Entscheidungskochen

Hobbyköchin Eva aus Tim Raues Team musste nach dem Entscheidungskochen gehen. (Bild: Joyn/ Benedikt Müller)

Der Song „Papaya“ von Alexander Marcus gab die Richtung vor: ein Dessert mit Papaya, Kokosnuss und Banane.

Die Löffel:

Anne : Papaya mit Schokoladen-Pfeffer-Espuma, Zuckerwatte, Tomaten-Chili-Sud

: Papaya mit Schokoladen-Pfeffer-Espuma, Zuckerwatte, Tomaten-Chili-Sud Viktor : Kokosnuss-Schaum mit Karotte, Kaffee, Karamell, Filo-Teig, Basilikum

: Kokosnuss-Schaum mit Karotte, Kaffee, Karamell, Filo-Teig, Basilikum Eva: Banane mit Spitzkohl, weißer Schokolade, Speck, Frischkäse-Vanille-Creme

Gottschlich kürte Anne zur Gewinnerin.

Der schwächste Löffel kam von Eva – sie musste die Sendung verlassen. Sie nahm die Entscheidung locker: Fünf Wochen dabei zu sein, sei als Fangirl und Hobbyköchin „mega cool“ gewesen.