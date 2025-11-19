Musik stand im Mittelpunkt der vierten Folge von „The Taste“. In den Entscheidungen zeigte sich, welche Löffel nicht überzeugen konnten.
Das Motto der Woche: Musik
Alles drehte sich um Klänge und Emotionen. Die Coaches erzählten von ihren musikalischen Wurzeln: Alexander Herrmann wuchs nahe Bayreuth mit klassischer Musik und Wagner auf, Steffen Henssler tanzte in den 80ern zu Kajagoogoo und Boy George, Tim Raue fand früh Anschluss an die Hip-Hop-Kultur in Berlin, und Elif Oskan blieb der Leidenschaft für die Spice Girls treu. Diese Vielfalt sollte sich auch auf den Löffeln widerspiegeln.