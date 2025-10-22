Wenn heute Abend die 14. Staffel von „The Taste“ startet, treffen zwei alte Bekannte auf zwei neue Gesichter. Steffen Henssler und Elif Oskan mischen die Show ordentlich auf – und fordern die Routiniers Tim Raue und Alexander Herrmann heraus.

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr startet auf SAT.1 und Joyn die 14. Staffel von „The Taste“. In neun Folgen kämpfen 16 Kandidatinnen und Kandidaten darum, ein komplettes Gericht auf nur einem Löffel perfekt zu treffen – und damit die Jury zu überzeugen.

Neben bekannten Gesichtern stehen in diesem Jahr zwei Neuzugänge an den Coach-Pulten: Steffen Henssler und Elif Oskan. Gemeinsam mit den „The Taste“-Urgesteinen Tim Raue und Alexander Herrmann wollen sie die besten Talente für ihre Teams gewinnen.

Steffen Henssler

„Liebes Tagebuch, so habe ich ,The Taste‘ gewonnen...“, witzelt Steffen Henssler bei seinem Einstand in Folge eins. Der Hamburger Entertainer und Fernsehkoch bringt frischen Wind ins Studio – und jede Menge Ehrgeiz. Der 52-Jährige, bekannt aus Formaten wie „Grill den Henssler“ und „Schlag den Henssler“, gilt als einer der erfolgreichsten TV-Köche Deutschlands.

Henssler, der in Hamburg lebt, startete seine Karriere nach einer Ausbildung im Sterne-Restaurant „Andresens Gasthof“ und einer Sushi-Lehre in Los Angeles. Mit seinem Vater gründete er 2001 das Restaurant „Henssler & Henssler“, später folgten weitere Betriebe wie das „ONO“ und die „Ahoi“-Kette. Auch auf Tour begeistert er sein Publikum regelmäßig mit Live-Kochshows.

Privat ist Henssler Vater von zwei Töchtern und passionierter Rennfahrer – und auf Instagram mit „Hensslers schnelle Nummer“ längst selbst eine Marke. Ob er mit seiner Mischung aus Witz, Tempo und Erfahrung bei „The Taste“ den Sieg holen kann, bleibt abzuwarten.

Elif Oskan

Sie ist die neue, feine Note in der diesjährigen Jury: Elif Oskan bringt als Spitzenköchin aus Zürich orientalische Aromen in die Show. Die 35-Jährige, geboren in der Türkei und in der Schweiz aufgewachsen, betreibt gemeinsam mit ihrem Partner Markus Stöckle das Restaurant „Gül“, ausgezeichnet mit dem Bib Gourmand und 15 Gault&Millau-Punkten.

Oskan hat in renommierten Küchen wie dem Drei-Sterne-Restaurant „The Fat Duck“ von Heston Blumenthal gearbeitet und gilt als eine der spannendsten Köchinnen der Schweiz. In ihrer Küche verbindet sie anatolische Tradition mit modernen Techniken – aus rustikaler Hausmannskost werden bei ihr raffinierte Gerichte voller Emotion.

Nach Auftritten bei „MasterChef Schweiz“ und „Grill den Henssler“ ist sie nun fester Bestandteil von „The Taste“. Ihr Ziel: als erste Frau den Titel „Winning Coach“ zu holen.

Tim Raue

Der Berliner Spitzenkoch ist das scharfe Gegenstück in der Jury – wortwörtlich. Tim Raue ist bekannt für seine klare Kante, seine asiatisch inspirierte Aromenküche und seine unverwechselbare Berliner Schnauze. Seit 2019 sitzt er auf dem „The Taste“-Coachstuhl und gehört zu den erfolgreichsten Teilnehmern der Sendung.

Raue führt in Berlin das nach ihm benannte Restaurant „Tim Raue“, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist und mehrfach in der Liste der „World’s 50 Best Restaurants“ auftauchte. Im Juni 2025 eröffnete er mit dem „Sphere“ sein zehntes Restaurant – hoch oben im Berliner Fernsehturm.

Seine Lebensgeschichte ist geprägt von einem harten Start in Kreuzberg bis hin zur internationalen Spitzengastronomie. Heute gilt Raue als einer der prägendsten Köche Deutschlands – kompromisslos, direkt und unverwechselbar.

Alexander Herrmann

Er ist das Gesicht von „The Taste“ – von Anfang an. Alexander Herrmann steht seit der ersten Staffel 2013 als Coach in der Show und geht in seine 14. Runde. Der Franke aus Wirsberg ist fünffacher „The Taste“-Sieger und wurde erst im Sommer 2025 gemeinsam mit Tobias Bätz zum „Best Chef Germany“ gewählt.

In seinem Restaurant „Aura by Alexander Herrmann & Tobias Bätz“ kocht der 54-Jährige moderne fränkische Küche mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Dafür gab es zwei Michelin-Sterne und den Grünen Stern.

Herrmann ist nicht nur Sternekoch, sondern auch Unternehmer, Autor und Entertainer – und bei „The Taste“ das Maß aller Dinge. Er gilt als Stratege mit feinem Gespür für Geschmack und Teamführung.

Neue Staffel, neue Jury

Vier Coaches, vier Temperamente, ein Ziel: den perfekten Löffel. Wenn Henssler und Oskan heute Abend gegen die Routiniers Raue und Herrmann antreten, ist Spannung garantiert. In den kommenden Wochen zeigt sich, wer das richtige Rezept für den Sieg hat – und wessen Geschmack bei „The Taste“ wirklich trifft.