Wenn heute Abend die 14. Staffel von „The Taste“ startet, treffen zwei alte Bekannte auf zwei neue Gesichter. Steffen Henssler und Elif Oskan mischen die Show ordentlich auf – und fordern die Routiniers Tim Raue und Alexander Herrmann heraus.
Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr startet auf SAT.1 und Joyn die 14. Staffel von „The Taste“. In neun Folgen kämpfen 16 Kandidatinnen und Kandidaten darum, ein komplettes Gericht auf nur einem Löffel perfekt zu treffen – und damit die Jury zu überzeugen.