Bei „The Taste“ fehlt in diesem Jahr ein bekanntes Gesicht: Alexander Kumptner ist nicht mehr dabei – und das hat seinen Grund.
Wenn am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf Sat.1 die 14. Staffel von „The Taste“ startet, fehlt ein bekanntes Gesicht: Alexander Kumptner. Der österreichische Spitzenkoch war seit 2020 Teil der Jury und hat sechs Staffeln lang mit seinem Charme, seinem Ehrgeiz und seiner ruhigen Art das Format geprägt. Doch in diesem Jahr ist er nicht mehr dabei. Der Grund: neue Projekte – und eine neue Lebensphase.