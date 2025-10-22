Bei „The Taste“ fehlt in diesem Jahr ein bekanntes Gesicht: Alexander Kumptner ist nicht mehr dabei – und das hat seinen Grund.

Wenn am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf Sat.1 die 14. Staffel von „The Taste“ startet, fehlt ein bekanntes Gesicht: Alexander Kumptner. Der österreichische Spitzenkoch war seit 2020 Teil der Jury und hat sechs Staffeln lang mit seinem Charme, seinem Ehrgeiz und seiner ruhigen Art das Format geprägt. Doch in diesem Jahr ist er nicht mehr dabei. Der Grund: neue Projekte – und eine neue Lebensphase.

Neue Show bei Kabel Eins: „Rosin & Kumptner – Mission Mittendrin!“ Kumptner hat Sat.1 zwar verlassen, bleibt aber dem Fernsehen treu. Gemeinsam mit seinem langjährigen TV-Kollegen Frank Rosin startet er mit einem eigenen Format: „Rosin & Kumptner – Mission Mittendrin!“, ab 27. November 2025 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

In der achtteiligen Doku-Serie stellen sich die beiden Spitzenköche ungewöhnlichen Herausforderungen: Sie schuften auf einem Marineschiff, backen Baklava auf einer türkischen Hochzeit oder verbringen eine Nacht auf der Reeperbahn. „In ‚Mission Mittendrin‘ tauchen wir in jeder Folge in eine komplett andere Welt ein“, sagt Frank Rosin. Kumptner ergänzt lachend: „Mitmachen – egal ob man will oder nicht.“

Das neue Format setzt auf Authentizität, Humor und die Freundschaft zwischen den beiden Köchen, die bereits durch gemeinsame Formate wie „Roadtrip Amerika“ bekannt sind. Es ist eine bewusste Abkehr vom klassischen Kochstudio – hin zu Erlebnissen, bei denen Kulinarik auf Abenteuer trifft.

Neues Abenteuer: „Roadtrip Australien“

Neben „Mission Mittendrin“ steht für Alexander Kumptner bereits das nächste TV-Abenteuer fest. Gemeinsam mit Frank Rosin und Ali Güngörmüs dreht er derzeit „Roadtrip Australien“ – die vierte Staffel der erfolgreichen Kabel-Eins-Reihe. Nach ihren Reisen durch die USA verschlägt es die drei Spitzenköche diesmal ans andere Ende der Welt. Zwischen Outback, Surfküste und Kängurus erleben sie kulinarische Begegnungen abseits der Komfortzone. Das Format läuft im Frühjahr 2026 bei Kabel Eins und Joyn und zeigt erneut die humorvolle Chemie des Trios – mit Kumptner mittendrin zwischen Abenteuerlust, Kochkunst und Teamgeist.

Auch Frank Rosin pausiert bei „The Taste“

Kumptner ist nicht der Einzige, der in der 14. Staffel fehlt: Auch Frank Rosin legt eine Pause ein. Beide haben sich entschieden, ihre Energie auf gemeinsame Projekte bei Kabel Eins zu konzentrieren. Ihre Zusammenarbeit gilt als Erfolgsrezept: Humor, gegenseitiger Respekt und eine unverkennbare Dynamik, die beim Publikum funktioniert.

Rückkehr für 2026 angekündigt

Für Fans von „The Taste“ gibt es allerdings Entwarnung: Das Aus ist nur vorübergehend. Sat.1 hat bereits bestätigt, dass Alexander Kumptner und Frank Rosin 2026 bei der Promi-Edition von „The Taste“ wieder mit dabei sind – gemeinsam mit Tim Raue und Alexander Herrmann.

Damit bleibt das beliebte Jury-Quartett langfristig Teil des Formats, auch wenn die aktuelle Staffel ohne Kumptners Wiener Gelassenheit auskommen muss.

Privatleben und neue Prioritäten

Neben beruflichen Veränderungen spielt auch das Private eine Rolle. Anfang 2025 wurde bekannt, dass Alexander Kumptner zum ersten Mal Vater wird. In der dritten Staffel von „Roadtrip Amerika“ erzählte er offen von seiner Vorfreude: „Es ist eine Vorfreude, die ich schon lange nicht mehr so gespürt habe.“ Das Familienglück und die neue TV-Show markieren damit wohl eine neue Phase im Leben des 42-Jährigen.

Ein Abschied auf Zeit

Alexander Kumptner verlässt „The Taste“ nicht im Streit, sondern um Platz für Neues zu schaffen – beruflich wie privat. Mit „Mission Mittendrin“ startet er zusammen mit Frank Rosin ein Format, das Abenteuer, Humor und Kochkunst verbindet. Und 2026 kehrt er ohnehin zurück: Dann steht er wieder am Jurypult – beim großen Promi-Special von „The Taste“.