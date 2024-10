1 Hat nach Folge 1 die meisten Kandidaten in seinem Team: Alex Kumptner. Foto: SAT.1 / Nadine Rupp

Bei „The Taste" kämpfen die besten Hobby- und Profiköche um den Sieg. Doch nur ein einziger Löffel entscheidet, wer die anspruchsvollen Juroren überzeugt und dem Traum vom Pokal und 50.000 Euro näherkommt. Wer sichert sich einen Platz in einem der Teams?











Am 23. Oktober 2024 startete die neue Staffel von „The Taste“ – der beliebten Kochshow, bei der alles um Geschmack geht. In der 1. Folge stehen wie gewohnt die spannenden Castings im Fokus: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in nur einem Löffel die Juroren von ihrem Können überzeugen.