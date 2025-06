Die Erfolgsserie „The Summer I Turned Pretty“ (deutsch: „Der Sommer als ich schön wurde“) geht in die letzte Runde. Jetzt sind sowohl das Startdatum als auch der Trailer zur finalen Staffel veröffentlicht worden. Wann die neuen Folgen starten und was der erste Vorgeschmack zeigt, erfahren Sie hier.

The Summer I Turned Pretty: Wann startet die 3. Staffel?

Die finale Staffel der Coming-of-Age-Trilogie wird am 16. Juli 2025 auf Amazon Prime Video veröffentlicht.Die Geschichte rund um Belly, Conrad und Jeremiah findet mit elf Episoden ihren Abschluss.

Um was geht es in der 3. Staffel von „The Summer I Turned Pretty“?

Nach ihrem Junior-Jahr am College blickt Belly voller Vorfreude auf den Sommer in Cousins gemeinsam mit Jeremiah, mit dem sie glaubt den Richtigen gefunden zu haben. Alles scheint sich endlich zu fügen, doch dann wirbelt eine Reihe unerwarteter Ereignisse ihre Welt durcheinander: Auch Conrad tritt wieder in ihr Leben. Zwischen Vergangenheit und Zukunft stehend, muss Belly eine Entscheidung treffen – und ihr Herz sagt ihr etwas anderes als ihr Verstand. Ein Sommer, der alles auf den Kopf stellt.

The Summer I Turned Pretty: Der Trailer zur 3. Staffel

Der Cast von „The Summer I Turned Pretty“

Lola Tung als Isabel „Belly“ Conklin

Christopher Briney als Conrad Fisher

Gavin Casalegno als Jeremiah Fisher

Jackie Chung als Laurel Park

Rachel Blanchard als Susannah Fisher

Sean Kaufman als Steven Conklin

Alfredo Narciso als Cleveland Castillo (Staffel1)

Minnie Mills als Shayla (Staffel 1)

Colin Ferguson als John Conklin

Tom Everett Scott als Adam Fisher

Rain Spencer als Taylor Madison Jewel (seit Staffel 2)

Elsie Fisher als Skye (seit Staffel 2)

Kyra Sedgwick als Julia (seit Staffel 2)

Wo kann man „The Summer I Turned Pretty“ schauen?

Die ersten beiden Staffeln sind bei Amazon Prime Video verfügbar. Dort wird auch die dritte Staffel veröffentlicht.