Seit Wochen sorgt Chappell Roan (27) mit mysteriösen Hinweisen auf ihre neue Single "The Subway" für Spekulationen. Jetzt ist es offiziell: Die US-amerikanische Sängerin veröffentlicht den Song am Mittwoch (31. Juli).

Die Künstlerin, die im vergangenen Jahr mit Songs wie "HOT TO GO!" oder "Pink Pony Club" zur queeren Popikone avancierte, verkündete die Neuigkeit via Instagram mit einem Bild, das sie mit wallendem Haar - eine Ästhetik, die sich bereits durch die visuelle Inszenierung der letzten Wochen gezogen hat. Dazu schrieb sie schlicht: "The Subway out July 31 8pm EST."

Fans, die Chappell Roan in den letzten Monaten live erlebt haben, dürfte der Song bereits bekannt vorkommen. Sie performt "The Subway" schon seit einiger Zeit auf der Bühne. Umso größer ist nun die Vorfreude auf die offizielle Studioversion.

Zahlreiche Hinweise auf "The Subway"

Seit einigen Wochen spekulieren Fans auf das mögliche Releasedatum. In bester Popstar-Manier streute die Sängerin eine Reihe von Easter Eggs: In New York City wurden Poster gesichtet, die etwa die Frage stellten: "Machst du gerade eine Trennung durch? Schneid dir ein Pony!" - mit einem Bild von Roan, mal mit ungleichmäßig geschnittenem Pony, mal mit langer Perücke und Bart.

Besonders detailverliebt: Auf einem der Poster steckt in Roans Haar ein Clip, auf dem "Best before August 1st" zu lesen ist Ein klarer Hinweis auf das Releasedatum der Single. Ein weiteres Poster zeigte ein Foto einer langen roten Perücke auf einer Feuertreppe mit den Worten "Wer macht das dauernd? Jemand hinterlässt ständig Haare auf meiner Feuertreppe. Bitte hör damit auf."

Zuletzt wurde eine von roten Haaren bedeckte Person zeitunglesend in der U-Bah gefilmt - für Fans auch ein klarer Hinweis auf Chappell Roan. Und auch online ließ die Sängerin nichts unversucht: Auf ihrem YouTube-Kanal tauchte kürzlich ein Video auf, das vermutlich das Cover von "The Subway" zeigt.