Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat Real Madrid anscheinend einen klaren Favoriten. Die Gerüchte um eine Rückkehr von José Mourinho werden immer konkreter.
Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von José Mourinho als Trainer bei Real Madrid verdichten sich. Einem Bericht von „The Athletic“ zufolge laufen Gespräche des spanischen Fußball-Rekordmeisters mit dem Berater des 63-Jährigen. Treibende Kraft hinter den Bemühungen von Real um eine erneute Verpflichtung des Portugiesen soll Clubchef Florentino Pérez sein.