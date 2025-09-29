The Social Network : Andrew Garfield erteilt Sequel eine Absage

Andrew Garfield wird in der Fortsetzung von "The Social Network" nicht mitwirken. Das gab er auf dem New York Film Festival bekannt. Er übernahm im Drama die Rolle des Facebook-Mitbegründers Eduardo Saverin.
Andrew Garfield (42) erteilt der Fortsetzung von "The Social Network" eine Absage. Der oscarnominierte Schauspieler wird im Sequel "The Social Reckoning" nicht als Facebook-Mitbegründer Eduardo Saverin (43) zurückkehren, wie das Branchenblatt "Variety" vermeldet. Auf die Frage, ob er im zweiten Teil mit dabei ist, antwortete Garfield: "Nein, nein. Eduardo ist in Singapur und hat eine gute Zeit."