The-Smashing-Pumpkins-Sänger: Darum versteckt Billy Corgan sein Feuermal nicht mehr

1 Billy Corgan bemühte sich bisher immer sehr, das Feuermal an seinem linken Arm zu verstecken. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Billy Corgan will sich für das feiern, was er ist. Deswegen widmete der Frontmann der legendären Rockband The Smashing Pumpkins dem großen Feuermal an seiner Hand jetzt einen Instagram-Post und sprach sich für Body Positivity aus.











Billy Corgan (57) hat sich mit einem inspirierenden Beitrag auf seinem Instagram-Account an seine Follower gewandt. Er sei ein großer "Fan der Body-Positivity-Bewegung", erklärte er und teilte ein Foto des Feuermals, das große Teile seiner Hand, seines Handgelenks und seines Unterarms bedeckt. "Am Ende des Tages geht es darum, das zu feiern, was uns ausmacht", betonte der Frontmann der legendären Rockband The Smashing Pumpkins.