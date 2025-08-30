The Smashing Machine-Co-Stars: Emily Blunt und Dwayne Johnson zeigen sich in Venedig

Zahlreiche Stars zeigen sich am Lido: Jetzt sind auch Emily Blunt und Dwayne Johnson in Venedig angekommen. Ihr Film "The Smashing Machine" feiert bei den Filmfestspielen Premiere.
Emily Blunt (42) und Dwayne "The Rock" Johnson (53) schließen sich den Stars am Lido an. Die "The Smashing Machine"-Co-Stars zeigten sich am Samstag zusammen in Venedig. Blunt trug ein schwarzes Shirt mit Dreiviertelärmeln und eine passende Hose. Unter dem teils transparenten Stoff blitzte etwas Haut durch. Dazu wählte sie weiße Sneaker und eine Prada-Handtasche. Blunt griff auch zu einer Sonnenbrille und einem gestreiften Sonnenhut.