The Shrouds-Premiere in Hamburg: Diane Kruger und Fatih Akin: Dreamteam-Revival in Hamburg

Diane Kruger und Fatih Akin: Dreamteam-Revival in Hamburg

"The Shrouds"-Premiere in Hamburg

1 Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin beim Hamburger Filmfest. Foto: imago/Eventpress / Eventpress Berndt

Das "Aus dem Nichts"-Dreamteam, Schauspielerin Diane Kruger und Regisseur Fatih Akin, zeigte sich gemeinsam und vertraut am Donnerstag bei der Premiere von Krugers neuem Film "The Shrouds" beim Filmfest in Hamburg.











Die niedersächsische Schauspielerin Diane Kruger (48) und der Hamburger Regisseur Fatih Akin (51) liefen am Donnerstag beim Filmfest Hamburg gemeinsam, Arm in Arm und vertraut lächelnd über den roten Teppich. Der Anlass war ihr neues Werk "The Shrouds". Der düstere Horrorfilm von David Cronenberg (81), mit dem dieser den Tod seiner langjährigen Ehefrau verarbeitete, feierte bei dem Festival seine Deutschlandpremiere.