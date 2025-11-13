The Running Man: Was ist an der Neuauflage mit Glen Powell anders?

"Top Gun: Maverick"-Star Glen Powell ist der neue "Running Man". Filmisch rennt er in eine ganz andere Richtung, als sie Arnold Schwarzenegger 1987 eingeschlagen hatte.
Am 13. November kommt mit "The Running Man" eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romanklassikers von Stephen King (78) in die Kinos. Ein modernes Update mit "Top Gun: Maverick"-Star Glen Powell (37) in der Hauptrolle, das für viele Fans der Vorlage bitter notwendig erscheint. Zwar scharte auch die bald 40 Jahre alte Adaption mit Arnold Schwarzenegger (78) eine treue Anhängerschaft um sich. Doch selbst der "Terminator" hadert bis heute mit der damaligen Umsetzung einer dystopischen Zukunft, in der es in Spielshows buchstäblich um Leben und Tod geht.