1 Frederic Forrest verkörperte unter anderem in „Hammett“ (1982) einen Schriftsteller. Foto: imago/United Archives/imago stock&people

Er spielte in Filmen wie „The Rose“ und „Apocalypse Now“ mit: Im Alter von 86 Jahren ist Hollywood-Schauspieler Frederic Forrest gestorben.









Hollywood trauert um den US-Schauspieler Frederic Forrest. US-Sängerin und Schauspielerin Bette Midler (77) gab den Tod des „großartigen und geliebten“ Schauspielers am Samstag auf Twitter bekannt. „Er war ein bemerkenswerter Schauspieler und ein brillanter Mensch, und ich hatte das Glück, ihn in meinem Leben zu haben“, schrieb Midler. Forrest wurde 86 Jahre alt.