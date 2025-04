Die südkoreanische Band „The Rose“ bringt ihre „Once Upon A WRLD“-Tour 2025 nach Europa. Auch in Deutschland macht die erfolgreiche Gruppe Halt – Fans dürfen sich auf zwei Auftritte in Berlin und Düsseldorf freuen.

Mit ihrer Mischung aus emotionalem Indie-Rock und kraftvollem Pop hat sich The Rose in den vergangenen Jahren eine weltweite Fangemeinde erspielt.

Jetzt kündigt die südkoreanische Band ihre neue „Once Upon A WRLD“-Welttournee für 2025 an. Der Tourplan umfasst Auftritte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien – darunter auch zwei Deutschlandkonzerte im Juni.

The Rose – Konzerte in Deutschland

Die deutschen Fans können The Rose an folgenden Terminen live erleben:

21. Juni 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

25. Juni 2025 – Berlin, Tempodrom

Auch andere Größen der koreanischen Musikszene haben für 2025 internationale Touren angekündigt: J-Hope von BTS und Stray Kids kommen ebenfalls nach Deutschland, und auch Blackpink planen eine Rückkehr auf die Bühne mit einer neuen Welttournee.

Hier lesen: Übersicht über K-Pop-Konzerte in Deutschland 2025

Hier gibt es 2025 Tickets für The Rose

Der Vorverkauf startet in mehreren Phasen:

Dienstag, 8. April, 10 Uhr : Telekom-Kunden erhalten über den Telekom-Presale exklusiven Vorzug auf Tickets.

: Telekom-Kunden erhalten über den exklusiven Vorzug auf Tickets. Dienstag, 8. April, 18 Uhr : Der offizielle Ticketmaster Presale beginnt für alle Fans.

: Der beginnt für alle Fans. Donnerstag, 10. April, 10 Uhr: Start des allgemeinen Verkaufs bei Eventim.

The Rose World Tour 2025

Die Tour startet am 9. Juni 2025 in Zürich und führt The Rose durch zahlreiche europäische Städte wie Paris, Amsterdam, London, Wien und Warschau. Nach dem Europa-Abschnitt folgen im Juli und August Konzerte in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile und Südkorea.

Wer ist The Rose?

The Rose ist eine südkoreanische Rockband, die 2017 ihr Debüt feierte. Mit Songs wie „Sorry“ oder „She's In The Rain“ wurden sie schnell zum internationalen Geheimtipp. The Korea Times bezeichnete sie als "BTS des K-Rock". Die Band besteht aus Woosung, Dojoon, Hajoon und Jaehyeong, die nicht nur als Musiker, sondern auch als Songwriter und Produzenten aktiv sind. Bekannt für ihren emotionalen Sound und tiefgründige Texte, verbinden The Rose westliche Rockeinflüsse mit koreanischem Pop – und treffen damit den Nerv einer globalen Fanbase.