Schon lange sind Ben Affleck und Matt Damon befreundet. Mit "The Rip" ist jetzt ein neuer gemeinsamer Film der beiden Stars erschienen. Aber wie hat alles angefangen bei den beiden?
Wem kann man noch trauen? Diese Frage stellt sich schnell, nachdem ein Polizeiteam im neuen Netflix-Thriller "The Rip" in einem verlassenen Versteck Bargeld in Millionenhöhe entdeckt. Auch zwischen den Figuren von Matt Damon (55) und Ben Affleck (53) gerät das Vertrauen ins Wanken. Im echten Leben dürfte das anders aussehen: Der Film markiert vielmehr ein weiteres Kapitel in der jahrzehntelangen Freundschaft der beiden Hollywoodstars.