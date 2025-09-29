«The Regels sind the Regels»: Marc Terenzi zieht bei Promi Big Brother ein

Neues Leben, neue Bühne: Marc Terenzi heuert bei «Promi Big Brother» an und will sich von einer anderen Seite zeigen. Langweilig dürfte es nicht werden – der Sänger hat einiges zu erzählen.
Köln - Boyband-Sänger Marc Terenzi wagt nach turbulenten Zeiten einen Neuanfang und zieht in das "Promi Big Brother"-Haus. Der 47-Jährige gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel, wie Sat.1 am Montag bekanntgab. Das Reality-Format beginnt am 6. Oktober (20.15 Uhr, Sat.1). Zudem gibt es schon ab 4. Oktober einen 24-Stunden-Livestream.