Auch im kommenden Jahr werden sich deutsche Reality-Stars wieder bei Joyn um "The Power" balgen. Eine zweite Staffel der Show befindet sich bereits in Planung.
Rund zwei Wochen nach dem Finale der Premierenstaffel von "The Power" ist von der Streamingplattform Joyn eine Fortsetzung angekündigt worden. Auch die zweite Staffel des als Strategy‑Reality‑TV‑Show betitelten Formats wird wieder mit Reality-Promis aufwarten, die über 50 Folgen lang ein riskantes Intrigenspiel um ein sattes Preisgeld eingehen.