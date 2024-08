The Pitt: Klage gegen angebliches Emergency Room-Reboot eingereicht

Warner Bros. Television hat auf eine am Dienstag eingereichte Klage der Witwe von Serienschöpfer Michael Crichton (1942-2008) reagiert. Die Filmproduktion bezeichnete den rechtlichen Schritt als "unbegründet" und argumentierte, dass sich die kommende Arztserie "The Pitt" des Studios stark von "Emergency Room" (1994-2009) unterscheidet.

"Die vom Crichton Estate eingereichte Klage ist unbegründet, da 'The Pitt' eine neue und originäre Serie ist", sagte das Studio in einer Erklärung. "Jede gegenteilige Behauptung ist falsch, und Warner Bros. Television beabsichtigt, sich energisch gegen diese unbegründeten Ansprüche zu verteidigen.

Die schnelle Reaktion von Warner Bros. kommt, nachdem der Crichton-Nachlass den ausführenden Produzenten John Wells (68) des "persönlichen Verrats" beschuldigt hatte und behauptete, dass er und der Hauptdarsteller Noah Wyle (53) die Idee für "The Pitt" hatten, nachdem der Crichton-Nachlass seine Pläne für ein Reboot von "Emergency Room" blockiert hatte.

"The Pitt' ist 'Emergency Room'", heißt es in der Klageschrift. "Es ist nicht wie 'Emergency Room'. Es ist nicht eine Art von 'Emergency Room'. Es ist 'Emergency Room' mit genau denselben ausführenden Produzenten, Autoren, Stars, Produktionsfirmen, Studios und Sendern wie das geplante 'Emergency Room'-Reboot."

Wie ähnlich sind sich die beiden Formate wirklich?

An diesem Punkt sind sich beide Seiten nicht einig. Laut "Variety" merken Insider an, dass die wirkliche Ähnlichkeit zwischen "Emergency Room" und "The Pitt" darin besteht, dass die Serie in einer Notaufnahme von Wells spielt und Noah Wyle die Hauptrolle innehat - aber darüber hinaus konzentriert sich das neue Format auf andere Themen und einen anderen Ton als bei "Emergency Room".

Es wird nicht nur davon ausgegangen, dass sich die Struktur der Geschichte von Folge zu Folge unterscheiden wird, sondern auch der Look, das Ambiente und der Ton der Serie sollen eine völlig andere Richtung einschlagen als bei "Emergency Room". Der Schauplatz ist Pittsburgh und nicht das Chicagoer Krankenhaus von "Emergency Room". Es gibt auch keine wiederkehrenden Charaktere und keine der Ikonen von "Emergency Room" tauchen auf.

Vorteil Streaming-Plattform

"The Pitt" wird auf dem Streamer Max mit 15 Episoden laufen und nicht wie "Emergency Room" auf NBC mit 22 Episoden (oder mehr).

"Ein weiterer Vorteil, den man hat, wenn man Serien für das Streaming macht, ist, dass man nicht die gleichen Standards wie bei der TV-Ausstrahlung einhalten muss", sagte John Wells im Mai dem Branchenmagazin. Es könne eine "erwachsenere Version" gezeigt werden. "Eines der Dinge, die uns bei 'The Pitt' begeistert haben, ist, dass wir medizinische Geschichten erzählen können, die so aussehen, wie sie wirklich im Krankenhaus passieren - und wie die Menschen tatsächlich mit dem Gesundheitssystem interagieren", erklärte er weiter.

Produzent John Wells soll ursprünglich an Warner Bros. Television herangetreten sein, um den medizinischen Bereich in der Post-COVID-Ära neu zu beleuchten und zu sehen, was mit Krankenhäusern und Notaufnahmen während und nach der Pandemie passiert ist - also auch andere Themen als bei "Emergency Room".

Ursprünglich sollte das "Emergency Room"-Franchise wieder aufgriffen werden, aber als sich keine Einigung mit den Crichton-Erben abzeichnete, entschieden sich die Produzenten und das Studio dafür, eine medizinische Serie ohne das "Emergency Room"-Franchise oder dessen Erben weiterzuentwickeln.

Noah Wyle in der Hauptrolle

Noah Wyle spielte von 1994 bis 2005 und 2009 in insgesamt 254 "Emergency Room"-Folgen die Rolle des Dr. John T. Carter. In der neuen Serie, in der es um "Helden an vorderster Front in einem modernen Krankenhaus in Pittsburgh" geht, wie es im offiziellen Drehbuch heißt, verkörpert er die Hauptrolle.

In weiteren Rollen sind Tracy Ifeachor, Patrick Ball ("Law & Order"), Supriya Ganesh, Fiona Dourif ("The Blacklist"), Taylor Dearden, Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Gerran Howell, Shabana Azeez und Katherine LaNasa zu sehen.

R. Scott Gemmill wird die erste Episode schreiben und die Serie zusammen mit Noah Wyle, John Wells sowie JWP produzieren. Das Studio ist Warner Bros. Television, mit dem JWP einen Gesamtvertrag hat.