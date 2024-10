„The Piano“ bei Vox und RTL+: Wenn Levin spielt, wird es automatisch leise

1 Ohne Schuhe am Klavier: Levin am Karlsruher Hauptbahnhof. Foto: Hbf Karlsruhe/Hendrik Lüders

Levin darf bald mit Levit auftreten: Bei der TV-Show „The Piano“ von Vox und RTL+ erweist sich der Elfjährige aus Sipplingen als Riesentalent. Für den Überraschungseffekt sorgen Top-Pianist Igor Levit und Musiker Mark Forster als versteckte Bewerter.











Der elfjährige Levin Giesler aus Sipplingen am Bodensee hat es geschafft: Er wurde für das große Abschlusskonzert der VOX-Sendung „The Piano“ in Wuppertal ausgewählt. Am 8. Oktober 2024 war der junge Pianist in der dritten Folge der neuen Musikshow zu sehen, die unentdeckte Klaviertalente vorstellt.