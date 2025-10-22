Eine Nachbarin fühlt sich bedroht, eine alleinerziehende Mutter klopft an eine Wohnungstür – wenige Sekunden später liegt das Leben einer Frau in Trümmern. „The Perfect Neighbor“ wirft ein Schlaglicht auf einen tödlichen Schuss und stellt die Frage: Wer war hier Opfer – und wer Täterin?
Mit der Veröffentlichung von „The Perfect Neighbor“ auf Netflix ist die Geschichte von Susan Lorincz weltweit bekannt geworden. Die Doku, die am 17. Oktober 2025 erschien, erreichte rasch einen Spitzenplatz in den globalen Netflix-Charts. Laut Netflix wurde sie allein in der ersten Woche über 16,7 Millionen Mal geschaut – ein klarer Hinweis darauf, wie sehr das Thema Menschen bewegt.